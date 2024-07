Autounfall

vor 4 Min.

Auto fährt in Hamburg in Menschengruppe - vier Verletzte

Am Jungfernstieg in der Hamburger Innenstadt ist ein Auto in eine Bankfiliale gefahren.

Am Jungfernstieg in der Hamburger Innenstadt ist ein Auto in eine Menschengruppe vor einer Bankfiliale gefahren. Vier Menschen wurden verletzt, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Einer der Verletzten befindet sich demnach in Lebensgefahr, ein anderer ist schwer verletzt. Feuerwehr und Polizei gehen von einem Unfall aus. Die Schwerverletzten gehörten der Menschengruppe an, die sich vor und in der Nähe der Filiale aufhielt. Es soll dem Feuerwehrsprecher zufolge etwa 25 Ersthelfer oder Augenzeugen gegeben haben. Das Auto sei vergleichsweise schnell gefahren. Zunächst hieß, dass die Feuerwehr mit rund 50 Einsatzkräften helfe. (dpa)

