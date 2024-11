Frontalzusammenstoß mit zwei Verletzten in Taunusstein

Bei dem frontalen Zusammenstoß zweier Autos in Taunusstein (Rheingau-Taunus-Kreis) sind zwei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, ist ein 28-Jähriger in Taunusstein aus bisher nicht geklärten Gründen mit dem Auto von seiner Fahrbahn abgekommen und in den Gegenverkehr geraten. Er sei dabei frontal auf ein ihm entgegenkommenden Auto geprallt, in dem eine 37-Jährige am Steuer saß.

Durch den Unfall am Freitag sind laut Polizei beide Fahrer leicht verletzt worden. Auch beide Autos waren den Angaben zufolge nicht mehr fahrtüchtig und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 16.000 Euro geschätzt.