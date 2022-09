Geeste: Ein Toter nach Unfall auf Bundesstraße

Bei einem Autounfall auf der Bundesstraße B70 bei Geeste verbrennt ein Fahrer in seinem Auto. Die Straße ist für mehrere Stunden gesperrt.

In den frühen Morgenstunden des Donnerstags ist ein Auto auf der Bundesstraße B70 bei Geeste im Landkreis Emsland in den Gegenverkehr geraten und mit einem Lastwagen kollidiert. Das Auto fing Feuer. Die Person am Steuer wurde eingeklemmt und starb am Unfallort, wie die Polizei berichtete. Die Identität des Fahrers steht noch nicht fest und soll bei einer Obduktion herausgefunden werden.

Der LKW-Fahrer, der den Unfall gemeldet hatte, wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Warum das Auto in den Gegenverkehr geriet ist aktuell unklar. Bei dem Unfall ist ein Schaden von etwa 30.000 Euro entstanden. Die Bundesstraße B70 wurde für einige Stunden gesperrt.