Leiche von vermisster Ayleen (14) gefunden - Was ist passiert?

Mehr als eine Woche lang wurde die 14-jährige Ayleen aus Baden-Württemberg vermisst. Dann wurde ihre Leiche 300 Kilometer von ihrem Heimatort gefunden. Was ist passiert?

Seit mehr als einer Woche wurde die 14-jährige Ayleen aus Gottenheim (Baden-Württemberg) vermisst. Am Samstag verkündete die Polizei dann die traurige Wahrheit. Im hessischen Wetteraukreis war eine Leiche gefunden worden, bei der es sich um das vermisste Mädchen handelte. Wie die 14-Jährige starb, gab die Polizei noch nicht bekannt. Sie wollte am Sonntag aus ermittlungstechnischen Gründen keine Angaben machen. Medienberichte, wonach das Mädchen Opfer eines Gewaltverbrechens wurde, bestätigte die Polizei zunächst nicht. Sie verwies auf eine für Montagnachmittag geplante Pressekonferenz.

Ayleen über eine Woche vermisst, bis ihre Leiche gefunden wird

Die 14-Jährige war seit dem 21. Juli verschwunden. Wie die Polizei berichtet, hatte sie gegen 18 Uhr das Haus ihrer Eltern verlassen und war seitdem nicht mehr aufgetaucht. Zeugen wollen sie noch am selben Abend in der Nähe ihres Wohnortes gesehen haben. In den darauffolgenden Tagen suchten mehr als 100 Polizisten nach dem Mädchen.

Am Freitag wurde dann im Wetteraukreis in Hessen die Leiche eines Mädchens in einem See 300 Kilometer von Gottenheim entfernt gefunden. Anfangs war nicht sicher, ob es sich um die 14-Jährige handelt. Am Samstag schaffte eine gerichtsmedizinische Untersuchung dann Klarheit.

Nach Tod von Ayleen: Trauer und Entsetzen

In der Heimat des Mädchens und am Fundort in Hessen herrschten laut der Deutschen Presseagentur Trauer und Entsetzen. "Es ist das Schlimmste eingetreten, was überhaupt in solch einem Falle eintreten kann. Ganz Gottenheim steht unter Schock", sagte Bürgermeister Christian Riesterer.