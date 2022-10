"Babylon Berlin", Staffel 4: Start, Besetzung, Handlung

Staffel 4 von "Babylon Berlin" ist da: Hier geben wir einen Überblick über alles rund um Start, Handlung, Besetzung, Folgen und Stream der neuen Staffel.

Die Serie "Babylon Berlin" ist ein großer Erfolg für den Streamingdienst und Pay-TV Sender Sky. Die ersten beiden Staffeln von "Babylon Berlin" wurden von Zuschauern und Kritikern hochgelobt. Sie holten insgesamt 14 Grimme-Preise, auch beim Deutschen Fernsehpreis räumte die Kriminalserie ab. Zudem wurde das Format bislang in rund 100 Länder verkauft. Die Geschichten aus der Weimarer Republik haben so viele Zuschauer in ihren Bann gezogen, dass es nun sogar eine vierte Staffel gibt.

Staffel 4 von "Babylon Berlin" wurde von März bis September 2021 gedreht - wegen der Corona-Pandemie unter besonderen Bedigungen. Wann war der Starttermin? Wer gehört zur Besetzung? Und worum geht es in der Handlung? Hier finden Sie die aktuellen Infos zu den neuen Folgen der deutschen Serie.

Start von "Babylon Berlin", Staffel 4?

Die 4. Staffel der erfolgreichen deutschen Serie wurde bereits 2018 in Auftrag gegeben. Aufgrund der Größe des Projekts und der Unterbrechungen durch die Corona-Pandemie, wurden diese jedoch erst im Herbst 2021 beendet. Das Mammut-Projekt, das die Produzenten ca. 40 Millionen Euro kostete, wurde daher erst spät im Jahr 2022 ausgestrahlt. Am 8. Oktober kam dann die erste Folge der neuen Staffel auf Sky, auf Wow war sie bereits ab 7. Oktober zu streamen.

Das sind die Folgen von "Babylon Berlin", Staffel 4

Die neue Staffel von "Babylon Berlin" umfasst wieder zwölf Folgen, ebenso wie die vorherigen Staffeln. Diese werden jeweils im Doppelpack einmal die Woche ausgestrahlt. Im Folgenden haben wir eine Übersicht über die einzelnen Folgen und ihre Sendetermine für Sie zusammengestellt:

Folge 1: 8. Oktober

Folge 2: 8. Oktober

Folge 3: 15. Oktober

Folge 4: 15. Oktober

Folge 5: 22. Oktober

Folge 6: 22. Oktober

Folge 7: 29. Oktober

Folge 8: 29. Oktober

Folge 9: 5. November

Folge 10: 5. November

Folge 11: 12. November

Folge 12: 12. November

Übertragung von "Babylon Berlin", Staffel 4, im TV und Stream

Wie bisher wird die neue Staffel von "Babylon Berlin" erst einmal bei Sky zu sehen sein. Doch zu einem späteren Termin soll die vierte Staffel auch in der ARD im Free-TV ausgestrahlt werden.

Als Alternative zum TV-Programm gibt es auch die Möglichkeit, die Serie zu streamen. Auch hier führt jedoch kein Weg an Sky vorbei. Fürs Erste ist die Serie exklusiv bei Wow (ehemals Sky-Ticket) zu sehen.

Handlung von "Babylon Berlin", Staffel 4

Da die Serie auf einer Buchvorlage beruht, macht Staffel 4 mit der Geschichte des dritten Bandes weiter. In diesem Teil, der den Titel "Goldstein" trägt, bekommt Gereon Rath den Auftrag, den US-Gangster Abraham "Abe" Goldstein zu überwachen. Dieser Auftrag führt dazu, dass er mitten in den Kampf der verfeindeten Banden der Berliner Unterwelt gerät.

Die Ereignisse der 4. Staffel von "Babylon Berlin" knüpfen nicht unmittelbar an die aus der vergangenen Staffel an. Es gibt einen Zeitsprung in den Anfang der 1930er Jahre - Staffel 4 beginnt in der Silvesternacht 1930/31. Die Ereignisse der damaligen Zeit werden in der Serie stets mit verarbeitet. Daher liegt nun, nachdem in Staffel 3 noch der Börsencrash von 1929 eine Rolle spielte, der Fokus auf den eskalierenden Auseinandersetzungen mit den Nationalsozialisten.

"Babylon Berlin", Staffel 4: Von wem stammen die Romane?

Die Romane entstammen der Feder des deutschen Schriftstellers Volker Kutscher. Nach seinem Studium arbeitete der Germanist zunächst als Lokalredakteur für eine Zeitung. Nach einem ersten Erfolg mit dem Roman "Bullenmord" entschied er sich jedoch irgendwann, die Tätigkeit als Redakteur an den Nagel zu hängen. 2008 erschien dann der erste Band seiner Romanreihe um die Figur des Gereon Rath. Die Romanreihe beginnt in der Weimarer Republik des Jahres 1929 und soll bis 1938, in die Zeit relativ kurz vor dem zweiten Weltkrieg, gehen.

Besetzung: Schauspieler im Cast von "Babylon Berlin", Staffel 4

Viele der bereits bekannten Darsteller sind auch in der neuen Staffel wieder mit dabei. Dazu kommen allerdings noch einige neue, unter anderem der Sänger Max Raabe hat einen Gastauftritt. Hier erhalten Sie einen Überblick über die beteiligten Schauspieler in "Babylon Berlin", Staffel 4:

Volker Bruch als Kriminalkommissar Gereon Rath

als Kriminalkommissar Liv Lisa Fries als Charlotte Ritter, Gelegenheitsprostituierte und später als Gereons Assistentin

als Charlotte Ritter, Gelegenheitsprostituierte und später als Gereons Assistentin Christian Friedel als Polizeifotograf Gräf

als Polizeifotograf Gräf Lars Eidinger

Fritzi Haberlandt

Hannah Herzsprung

Benno Fürmann

Trystan Pütter

Roland Zehrfeld

Meret Becker

Hanno Koffler

Mark Ivanier (als Goldstein )

) Max Raabe

Trailer zu "Babylon Berlin", Staffel 4

Damit Sie sich selbst einen ersten Eindruck von der neuen Staffel machen können, haben wir hier den offiziellen Trailer von "Babylon Berlin", Staffel 4, für Sie:

