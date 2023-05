Das sind die beliebtesten Babynamen 2022

Auch in diesem Jahr führen Emilia und Noah die Liste der beliebtesten Babynamen in Deutschland an. Viele Änderungen gab es im Vergleich zum Vorjahr nicht.

Auch im vergangenen Jahr waren Emilia und Noah die beliebtesten Babynamen in Deutschland. Wie bereits in den beiden Vorjahren landeten sie auf einer Liste der häufigsten Erstnamen auf Platz eins, wie die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) am Montag in Wiesbaden mitteilte.

Beliebteste Babynamen 2022: Top Ten

1,39 Prozent aller geborenen Mädchen wurden 2022 Emilia genannt. Noah heißen sogar 1,42 Prozent der geborenen Jungen. Das sind die im vergangenen Jahr am häufigsten vergebenen Mädchenvornamen in der Übersicht:

Emilia Sophia /Sofia Emma Mia Hannah / Hanna Lina Mila Ella Klara/Clara Marie

Das waren 2022 die am häufigsten vergebenen Jungennamen:

Noah Matt(h)eo/Mat(h)eo Leon Finn Paul Elias Emil Luca /Luka Louis/Luis Henry /Henri

Babynamen 2022: Das sind die Trends

Viele der Namen in den Top Ten erfüllen laut der GfdS die gängigen Trends: kurze und sehr kurze Namen, viele und helle Vokale wie e und i, Mädchen- und auch Jungennamen, die auf "a" auslauten, Vokale, die in unterschiedlichen Sprachsilben aufeinandertreffen – und Konsonanten wie m, n und l, die viel Klang erzeugen. Die Lieblingsanfangsbuchstaben der Deutschen waren E, M und L. 13 der 20 Topnamen beginnen mit einem dieser Buchstaben.

Im Vergleich zum vergangenen Jahr gab es nicht viele Änderungen – sowohl bei den Mädchen- als auch bei den Jungennamen. Emilia und Noah verteidigen erneut ihre Spitzenposition. Auffällig bei den Mädchen ist, dass der Name Hannah an Beliebtheit verliert. Noch vor drei Jahren belegte er den Spitzenplatz, jetzt ist er nur noch auf Rang 5. Sophia, Emma und Mia sind jeweils einen Platz nach oben gerutscht. Bei den Jungennamen hat Luca an Beliebtheit verloren. Elias und Emil haben stattdessen jeweils einen Platz gut gemacht. Auf Platz 10 finden sich mit Marie und Henry jeweils Wiedereinsteiger. Sie hatten in den vergangenen Jahren bereits mehrfach einen Rang unter den Top Ten inne. Verdrängt haben sie damit Lea und Felix, der mehrere Jahre stabil unter den beliebtesten zehn Erstnamen vertreten war.

Beliebtestes Babynamen in Österreich und der Schweiz

In Österreich enthält die Liste der beliebtesten zehn Erstnamen jeweils vier Namen, die auch in Deutschland unter den Topnamen sind, nämlich Emilia, Emma, Mia und Hanna sowie Paul, Elias, Leon und Noah. Doch es gibt auch Unterschiede. Mit Valentina, Maximilian und Tobias auch längere, konsonantenreichere Namen unter den Top Ten in Österreich. In der deutschsprachigen Schweiz finden sich sowohl in den Top Ten der Mädchen als auch in denen der Jungen jeweils fünf Namen, die auch in Deutschland zu den beliebtesten Namen gehören: Mia, Emilia, Emma, Lina und Mila sowie Noah, Matteo, Luca, Leon und Elias.