Infos zu "Der Bachelor" 2022: Sendetermine und Drehort von Staffel 12

Bei RTL läuft aktuell wieder "Der Bachelor" 2022. Sendetermine? Sendezeit? Drehort? Hier bekommen Sie alle Infos.

RTL hat seinen neuen Bachelor präsentiert: 2022 gebietet Dominik Struckmann, ein "erfolgreicher Geschäftsmann, ehrgeiziger Sportler und gutaussehender Sonnyboy" (O-Ton des Senders) über die Rosen. Wir enthüllen Ihnen hier alles, was Sie über die neue Ausgabe der Kuppelshow wissen müssen.

"Der Bachelor" 2022: Start von Staffel 15

Seit Mittwoch, 26. Januar 2022, ist die neue Staffel von "Der Bachelor" bei RTL zu sehen. Zudem war die erste Folge mit einem kostenpflichtigen Account über 4,99 Euro/Monat schon eine Woche früher bei RTL+ abrufbar.

"Bachelor" 2022 : Sendetermine und Sendezeit

RTL bringt "Der Bachelor" 2022 natürlich zur besten Sendezeit ins Programm, also um 20.15 Uhr. Die Folgen laufen immer mittwochs. Das sind die Sendetermine von "Der Bachelor" 2022:

Folge 1: 26.01.2022, 20.15 Uhr

Folge 2: 02.02.2022, 20.15 Uhr

Folge 3: 09.02.2022, 20.15 Uhr

Folge 4: 16.02.2022, 20.15 Uhr

Folge 5: 23.02.2022, 20.15 Uhr

Folge 6: 02.03.2022, 20.15 Uhr

Folge 7: 09.03.2022, 20.30 Uhr

Folge 8: 16.03.2022, 20.15 Uhr

Folge 9: 23.03.2022, 20.15 Uhr (Finale)

Folge 10: 30.03.2022, 20.15 Uhr (Wiedersehen)

Drehort von "Der Bachelor" 2022

RTL gibt nur "Mexiko" als Location an und enthält sich näherer Erläuterungen - vermutlich, um keinem Voyeur-Tourismus Vorschub zu leisten. Falls wir den exakten neuen Drehort doch noch erfahren sollten, werden wir ihn hier postwendend ausplaudern.

Dominik Struckmann ist der neue Bachelor

Zum neuen Hüter der Rosen hat RTL den Frankfurter Dominik Stuckmann auserkoren. Hier haben wir für Sie sein Kurzprofil:

Name: Dominik Stuckmann

Alter: 29

Wohnort: Gran Canaria , Frankfurt am Main

, Beruf: IT-Specialist und Unternehmer

Körpergröße: 190 cm

Hobbies: Tischtennis , Fußball, Angeln

Kandidatinnen

Die Bachelor-Kandidatinnen 2022 sind wie immer bunt gemischt. Wir haben hier einen Überblick über alle Teilnehmerinnen für Sie:

Anna (33)

Bella (24)

Bobette (26)

Christina Aurora (30)

Christina N. (27)

Christina R. (23)

Claudia (24)

Elina (25)

Emily (23)

Franziska (26)

Giannina (21)

Irina (29)

Jana-Maria (29)

Jenny (22)

Josephine (25)

Lara (23)

Natalie (24)

Nele (28)

Susanna (27)

Valeria (22)

Vivian (28)

Yasmin (23)

Übertragung

Seit dem 26. Januar 2022 ist die Übertragung und Wiederholung vom "Bachelor" 2022 im TV und Stream bei RTL zu sehen. Mit einem kostenpflichtigen Account (4,99 Euro pro Monat) war sie bereits eine Woche früher beim Streamingdienst RTL+ abrufbar.

"Der Bachelor" - was hat es mit der Show auf sich?

"Der Bachelor" (englisch für "Junggeselle") ist eine RTL-Show, die sich an das amerikanische Kuppelshow-Format "The Bachelor" von ABC anlehnt. Im Januar 2021 startete jenseits des Atlantiks die 25. US-Staffel.

Das Spielprinzip: Der Junggeselle und die Kandidatinnen lernen sich in Gruppen- und Einzeldates kennen, die meistens in recht glamourösem Umfeld stattfinden. Im Verlauf einer Staffel finden Eliminationsrunden statt, bis schließlich die Gewinnerin feststeht. Dazu überreicht der Bachelor Rosen an seine Favoritinnen („Nacht der Rosen“) und verbindet seine Kür mit der Frage: „Nimmst du diese Rose an?“

Da nach dem Prinzip des Spiels "Rose nach Jerusalem" - sorry, "Reise nach Jerusalem" natürlich - stets weniger Rosen zur Verfügung stehen, als sich noch Kandidatinnen im Rennen befinden, scheiden diejenigen Bewerberinnen, die keine Rose abbekommen haben, am Ende der jeweiligen Folge aus. Durch das Ablehnen der Rose kann eine Teilnehmerin aber auch ihr Ausscheiden selbst herbeiführen. Soll tatsächlich schon vorgekommen sein.