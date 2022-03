"Bachelor" 2022: Übertragung und Wiederholung im TV oder Live-Stream sehen

RTL präsentiert 2022 Staffel 12 von "Der Bachelor". Alles Wissenswerte rund um Übertragung im TV oder Live-Stream und Wiederholung finden Sie hier.

Derzeit werden bei RTL wieder fleißig Rosen verteilt. Die Datingshow " Der Bachelor" ging im Januar 2022 bereits in ihre Staffel 12. Auch diesmal versuchen wieder zahlreiche Frauen, das Herz des Rosenkavaliers zu erobern. Das Liebesspektakel findet in Mexiko statt. Dort versuchen die Kandidatinnen, sich in der Villa und bei ausgewählten Dates von ihrer besten Seite zu zeigen.

Wo findet die Übertragung von "Der Bachelor" 2022 statt? Seit wann läuft die Show? Gibt es einen Live-Stream und ist "der Bachelor" auch in der Wiederholung zu sehen? Hier zeigen wir Ihnen alle Infos zur Datingshow.

"Der Bachelor" 2022: Übertragung im TV

RTL hatte den Start von "der Bachelor" 2022 für den 26. Januar 2022 um 20.15 Uhr im Free-TV angekündigt. Seit diesem Zeitpunkt wird jede Woche, immer mittwochs, eine neue Folge der Datingshow um 20.15 Uhr (teilweise auch erst um 20.30 Uhr) auf RTL zu sehen sein.

Doch nicht nur im Free-TV auf RTL wird "der Bachelor" übertragen. Wer ein kostenpflichtiges Abonnement von RTL+ besitzt, kann auch über den Live-Stream der Streaming-Plattform die Sendung im Internet verfolgen.

Für alle, die nicht lange auf die nächste Folge warten wollen, gibt es gute Neuigkeiten: Ebenfalls auf RTL+ werden alle Folgen schon eine Woche vor der jeweiligen TV-Ausstrahlung zur Verfügung stehen. Voraussetzung hierfür ist wie beim Live-Stream eine kostenpflichtige Mitgliedschaft bei RTL+.

Das Premium-Abo von RTL+ kostet 4,99 Euro im Monat und ist monatlich kündbar.

"Bachelor 2022": Ganze Folgen als Wiederholung

Ob es die Wiederholung der einzelnen Folgen von Staffel 12 im Free-TV zu sehen gibt, hat RTL noch nicht bekannt gegeben. Fest steht aber, dass alle Folgen nach TV-Ausstrahlung kostenfrei beim Streaming-Anbieter RTL+ abgerufen werden können. Sobald es weitere Informationen zur Wiederholung aller Folgen im TV gibt, werden wir Sie hier darüber informieren.

Das ist der Bachelor von Staffel 12

Der neue Bachelor steht fest: 2022 wird sich Dominik Stuckmann in Mexiko auf die Suche nach der großen Liebe machen. Der 29-jährige will die Kandidatinnen nicht nur durch sein äußeres Erscheinungsbild um die Finger wickeln. Er hat sich bereits den Ruf eines erfolgreichen Geschäftsmannes aufgebaut und treibt in seiner Freizeit regelmäßig und ehrgeizig Sport.

Seine berufliche Karriere managed er nicht nur aus Frankfurt am Main, sondern auch von der Spanischen Insel Gran Canaria. Über seinen Freundeskreis und einen guten Familienzusammenhalt schätzt sich Dominik sehr glücklich. Das einzige was ihm jetzt noch fehlt ist seine Traumfrau, die er nun in der Datingshow finden möchte. Ob ihm das gelingen wird? Das sind die Infos zum Bachelor 2022 im Überblick:

Name: Dominik Stuckmann

Alter: 29 Jahre

Wohnort: Frankfurt am Main , Gran Canaria

, Beruf: IT-Specialist und Unternehmer

Körpergröße: 190 cm

Hobbies: Fußball, Tischtennis , Angeln

, Angeln Single seit neun Monaten

Im Interview mit RTL sagt Dominik, dass seine zukünftige Freundin warmherzig, optimistisch, spontan, abenteuerlustig und zielstrebig sein sollte. Außerdem wäre es schön, wenn sie offen für gemeinsame Reisen und einen gemeinsamen Freundeskreis ist und ihm genügend Freiraum lassen würde.