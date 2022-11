"Bachelor in Paradise": Wer sind 2022 die Kandidaten?

"Bachelor in Paradise" läuft 2022 mit neuen Kandidaten und Kandidatinnen. Wir stellen Ihnen hier die weiblichen und männlichen Teilnehmer der Staffel 4 vor.

Es wird so langsam kälter draußen. Wird die Kuppel-Show " Bachelor in Paradise" auch 2022 etwas Wärme in die Wohnstuben zaubern? RTL+ hat uns bereits mit allen Infos über Start, Sendetermine und Übertragung zu "Bachelor in Paradise" 2022 versorgt. Der Streaming-Anbieter verheißt eine Show, die - symbolisch natürlich nur - beim Energiesparen hilft. Laufen Sie sich mit uns schon mal warm. Hier stellen wir Ihnen die Kandidaten und Kandidatinnen von "Bachelor in Paradise" 2022 vor, die RTL unter anderem ihr Lebensmotto verraten haben.

Kandidatinnen bei "Bachelor in Paradise" 2022

Chiara Fröhlich

Chiara Foto: RTL/René Lohse

Bekannt aus: " Der Bachelor" 2022

Alter: 24

Wohnort: Köln

Instagram: chiarafroehlich

Lebensmotto: Mit Beliebtheit schreibt man keine Geschichte. Also mach, was dich glücklich macht – egal, ob andere dich mögen oder nicht.

Auf eine einsame Insel nehme ich mit: Am liebsten einen starken Mann, damit es nicht ganz so einsam ist

Damit werde ich zur Verführung im Paradies: Indem ich ich selbst bleibe – Ein guter Mix aus süß, sexy, manchmal schüchtern, manchmal dominant, frech und liebevoll

Das wisst ihr noch nicht über mich: Mein Uropa war Freiheitskämpfer. In Kenia wurde u.a. eine Straße nach ihm benannt.

Emily von Strasser

Emily Foto: RTL/René Lohse



Bekannt aus: "Der Bachelor" 2022

Alter: 24

Wohnort: Klagenfurt am Wörthersee in Österreich

Instagram: emilyvonstrasser

Lebensmotto: Leben und leben lassen

Auf eine einsame Insel nehme ich mit: Block und Stift, solarbetriebener MP3-Player, Picknickdecke und eine Zahnbürste mit Zahnpasta

So flirte ich: Als Sternzeichen Löwe "jage" ich gerne. Ich wähle also aus, wer mir gefällt und zeige das auch, zum Beispiel mit Blicken – dann lasse ich mich aber gerne erobern.

Das Verrückteste was ich bisher gemacht habe: Ich bin mit einem One Way Ticket zum Blind Date nach Mykonos geflogen

Jade Übach

Jade Foto: RTL/René Lohse



Bekannt aus: "Der Bachelor" 2019, "Bachelor in Paradise" 2019

Alter: 28

Wohnort: Köln

Instagram: jadebritani

Lebensmotto: Einfach machen

Auf eine einsame Insel nehme ich mit: Meinen Lieblingsmenschen. Auf jeden Fall meine beste Freundin. Aber wenn ich einen Partner hätte, den ich mitnehmen könnte, wäre das auch schön.

Damit werde ich zur Verführung im Paradies: Mit meiner offenen Art. Außerdem spiele ich gerne mit meinen Reizen – meine Blicke sagen mehr als tausend Worte. Mit einem Spiel aus Spaß und Ernst kann ich Männer verrückt machen. Und ich habe immer einen Spruch auf den Lippen.

Das wisst ihr noch nicht über mich: Ich habe noch nie eine Dating-App benutzt. Ich habe "Angst" vor dem Staubsauger-Geräusch. Und ich möchte meinen Mann fürs Leben zweimal heiraten – einmal davon in Las Vegas.

Jana-Maria Herz

Jana-Maria Foto: RTL/René Lohse



Bekannt aus: "Der Bachelor" 2022

Alter: 30

Wohnort: Marbella ( Spanien)

Instagram: janamariaherz

Lebensmotto: Du lebst nur einmal – jetzt oder nie

Auf eine einsame Insel nehme ich mit: Sonnencreme, eine Zahnbürste und Bücher

Damit werde ich zur Verführung im Paradies: Einfach mit allem.

Das wisst ihr noch nicht über mich: Ich bin Shopping-süchtig und ein echter Sportmuffel – aber ich kann Spagat.

Jennifer Rath

Jennifer Foto: RTL/René Lohse



Bekannt aus: "Der Bachelor" 2020

Alter: 27

Wohnort: Köln

Instagram: rath_jennifer

Lebensmotto: Everything happens for a reason

Auf eine einsame Insel nehme ich mit: Meine Familie, Freunde und meinen Hund sowie mein Handy, Musik, einen Bikini, Sonnencreme, ein Notizbuch und einen Kugelschreiber

Damit werde ich zur Verführung im Paradies: Ich bin eine gute Mischung aus Kumpel und Partnerin

Das wisst ihr noch nicht über mich: Ich habe mir am Ballermann betrunken zwei Tattoos stechen lassen.

Stephie Stark

Stephie Foto: RTL/René Lohse



Bekannt aus: "Der Bachelor" 2021

Alter: 27

Wohnort: Köln

Instagram: stephie_stark

Lebensmotto: Gib jedem Tag die Chance, der schönste deines Lebens zu werden

Auf eine einsame Insel nehme ich mit: Da ich noch keinen Partner habe, nehme ich meinen WG-Buddy Josi mit, damit mir nicht langweilig wird

Damit werde ich zur Verführung im Paradies: Mit meinem Gesamtpaket. Ich bin optisch ziemlich natürlich, kann Party machen, aber auch tiefgründige Gespräche führen

Das wisst ihr noch nicht über mich: Ich habe seit meinem achten Lebensjahr die Hautkrankheit Vitiligo, wodurch ich weiße Flecken an meinem Körper habe

Kandidaten bei "Bachelor in Paradise" 2022

Danilo Sellaro

Danilo Foto: RTL/René Lohse



Bekannt aus: "Die Bachelorette" 2019 ( Schweiz)

Alter: 27

Wohnort: Basel (Schweiz)

Instagram: danilosellaro

Lebensmotto: Liebe, denn in dieser Welt gibt es genug Hass

Auf eine einsame Insel nehme ich mit: Alles Wichtige aus meinem Schlafzimmer und eine Shisha

Damit werde ich zur Verführung im Paradies: Mit meiner offenen und direkten Art und natürlich mit meinem Aussehen

Das wisst ihr noch nicht über mich: Ich liebe schöne Lippen und habe den Drang, sie anzufassen.

Leon Knudsen

Leon Foto: RTL/René Lohse



Bekannt aus: "Die Bachelorette" 2021

Alter: 35

Wohnort: Hamburg

Instagram: leon.virgo_

Lebensmotto: Ich könnte, wenn ich wollte

Auf eine einsame Insel nehme ich mit: Irgendetwas zum Feuer machen

Damit werde ich zur Verführung im Paradies: Ich bin authentisch und verstelle mich nicht. Außerdem flirte ich gerne, aber achte dabei immer auf Anstand und Höflichkeit

Das wisst ihr noch nicht über mich: Ich lege extrem viel Wert auf Kleinigkeiten. Mir sind Menschen lieber, die mir mit kleinen Aktionen zeigen, dass sie mich mögen, als Leute, die es mir ständig sagen, aber nie zeigen. Mein "Laster": Ich muss abends Zahnzwischenraumbürsten benutzen.

Max Adrio

Max Foto: RTL/René Lohse



Bekannt aus: "Die Bachelorette" 2021

Alter: 33

Wohnort: Stuttgart

Instagram: maxadrio

Lebensmotto: Glaube an dich und denk positiv, dann erreichst du dein Ziel

Auf eine einsame Insel nehme ich mit: Viel gute Laune

Damit werde ich zur Verführung im Paradies: Mit meinem Charme

Das wisst ihr noch nicht über mich: Ich habe an einem feuchtfröhlichen Abend mit einem Freund einen Ballermann-Song "geschrieben"

Tom Bober

Tom Foto: RTL/René Lohse



Bekannt aus: "Die Bachelorette“ 2022

Alter: 34

Wohnort: Hamburg

Instagram: tom_bober_

Lebensmotto: "Sem medo de ser feliz": Habe keine Angst davor, glücklich zu sein und mach das worauf du Lust hast

Auf eine einsame Insel nehme ich mit: Meinen Teddybären

Damit werde ich zur Verführung im Paradies: Mit meinem Humor, meiner Art und meinem Aussehen. Außerdem weiß ich immer genau, wann der richtige Zeitpunkt ist.

Das wisst ihr noch nicht über mich: Ich habe mal als Animateur gearbeitet

Umut Tekin

Umut Foto: RTL/René Lohse



Bekannt aus: "Die Bachelorette" 2022

Alter: 25

Wohnort: Ravensburg

Instagram: umut_tekin41

Lebensmotto: No risk no fun

Auf eine einsame Insel nehme ich mit: Am liebsten gleich 3 Ladys – mal sehen, wer es am längsten mit mir aushält

Damit werde ich zur Verführung im Paradies: Mit meiner offenen und charmanten Ar

Vadim Vyskubov

Vadim Foto: RTL/René Lohse



Bekannt aus: "Die Bachelorette" 2018

Alter: 31

Wohnort: Weinheim

Instagram: vadim.vy_official

Lebensmotto: Wenn etwas nicht passt, darf man es auch nicht erzwingen

Auf eine einsame Insel nehme ich mit: Alle Zutaten für einen romantischen Aufenthalt: Eine Frau, eine Packung Streichhölzer und eine Kiste Wein

Damit werde ich zur Verführung im Paradies: Mit meinem Charakter, meiner frechen Art und meinem trocknen Humor

Das wisst ihr noch nicht über mich: Ich bin ein riesiger Anime-Fan

Yannick Syperek

Yannick Foto: RTL/René Lohse



Bekannt aus: "Die Bachelorette" 2022

Alter: 28

Wohnort: Mettmann

Instagram: yannis.sy

So flirte ich: Anfangs versuche ich immer, mich etwas geheimnisvoll zu geben

Auf eine einsame Insel nehme ich mit: Eine tolle Frau

Damit werde ich zur Verführung im Paradies: Durch meine Individualität

Das wisst ihr noch nicht über mich: Ich besitze keinen einzigen Spiegel in meiner Wohnung