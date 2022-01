Bachelorette 2022: Wann kommt Staffel 9?

Auch 2022 wird es eine neue Staffel "Bachelorette" bei RTL geben. Wir verraten Ihnen, was bisher über die neunte Ausgabe der beliebten Dating-Show bekannt ist.

Die " Bachelorette" gehört neben dem "Bachelor" seit vielen Jahren fest zum Programm von RTL. Das Konzept: Eine ausgewählte Single-Frau, die Bachelorette, wird von jede Menge Single-Männern - meist in traumhafter Kulisse - umgarnt. Am Ende jeder Folge entscheidet die Bachelorette, wen sie weiter kennenlernen möchte, indem sie diesen Männern eine Rose überreicht. Das geht so lange, bis nur noch einer der Herren übrig ist, der das Herz der Schönheit erobert hat.

Wann startet die diesjährige Staffel der "Bachelorette" und welche weiteren Infos zu den neuen Ausgaben der Show sind bereits bekannt? Hier erfahren Sie es.

Bachelorette 2022: Wann ist der Start bei RTL?

Ein konkreter Start-Termin für die neuen Folgen von "Die Bachelorette" 2022 wurde von RTL bisher noch nicht veröffentlicht. Die vorherigen Staffeln wurden jedoch immer im Sommer ausgestrahlt, sodass die Vermutung naheliegt, dass Staffel 9 im Sommer 2022 starten wird.

Staffel 9: Sendetermine und Sendezeit von Bachelorette 2022

Auch zu den konkreten Sendeterminen und zur Sendezeit hat sich der Sender bisher noch nicht geäußert. Die letzte Staffel der Show startete Mitte Juli 2021. Die neun Folgen der achten Staffel liefen jeweils mittwochs zur Prime-Time um 20.15 Uhr. Im Anschluss an das große Finale gibt es in der Regel noch ein großes Wiedersehen, bei dem alle Beteiligten noch einmal zu Wort kommen. Neben der Ausstrahlung im TV gibt es die "Bachelorette" auch auf RTL+ zu sehen - vergangenes Jahr waren die Folgen bereits jeweils eine Woche vor TV-Ausstrahlung abrufbar.

Wer ist die Bachelorette?

Wer in diesem Jahr in die Rolle der Bachelorette schlüpfen und Rosen verteilen darf, ist noch nicht bekannt. Gerüchte gibt es jedoch bereits. Ein Name, der dabei immer wieder fällt, ist Eva Benetatou. Bei "Der Bachelor" 2019 kämpfte diese selbst als Kandidatin um die letzte Rose von Andrej Mangold.

2021 hieß die Bachelorette Maxime Herbord. Die 26-Jährige aus Herzogenrath hatte zuvor ebenfalls bereits um das Herz eines Bachelors gekämpft: Daniel Völz. Doch die Dating-Show war für sie damals nicht von Erfolg gekrönt, sie verließ das Format in der sechsten Woche freiwiliig. Als Bachelorette entschied sie sich drei Jahre später am Ende für Raphael (23) aus Leopoldsdorf. Ein Paar wurde aus den beiden nach der Sendung aber ebenfalls nicht. (AZ)