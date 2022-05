"Die Bachelorette" 2022: Start, Sendetermine und Drehort

Auch 2022 wird es eine neue Staffel "Bachelorette" bei RTL geben. Start, Sendetermine, Drehort - hier finden Sie alle Infos rund um Staffel 9.

Die " Bachelorette" gehört neben dem "Bachelor" seit vielen Jahren fest zum Programm von RTL. Das Konzept: Eine ausgewählte Single-Frau, die Bachelorette, wird von jede Menge Single-Männern - meist in traumhafter Kulisse - umgarnt.

Am Ende jeder Folge entscheidet die Bachelorette, wen sie weiter kennenlernen möchte, indem sie diesen Männern eine Rose überreicht. Das geht so lange, bis nur noch einer der Herren übrig ist, der das Herz der Schönheit erobert hat.

Wie liegen die Sendetermine von die "Bachelorette" 2022? Und was gibt es sonst noch zu dem Format zu wissen? In diesem Artikel informieren wir Sie über Sendetermine und Sendezeit und halten viele weitere Infos zur neuen Staffel von "Die Bachelorette" für Sie bereit.

Start: Ab wann ist "Die Bachelorette" 2022 bei RTL zu sehen?

Die neue Staffel von "Die Bachelorette" 2022 ist ab Mittwoch, dem 15. Juni 2022, im TV zu sehen. Los geht es pünktlich zur Primetime um 20.15 Uhr.

Sendetermine und Sendezeit von "Die Bachelorette" 2022

"Die Bachelorette" 2022 läuft immer mittwochs um 20.15 Uhr im Fernsehen. Wie viele Folgen es gibt, steht bisher noch nicht fest. Im letzten Jahr wurden neun Ausgaben gezeigt, sodass wir davon ausgehen, dass dies auch 2022 der Fall sein wird.

Hier finden Sie einen vorläufigen Überblick über die Sendetermine der einzelnen Folgen:

Folge 1: 15. Juni 2022 um 20.15 Uhr auf RTL

Folge 2: 22. Juni 2022 um 20.15 Uhr auf RTL

Folge 3: 29. Juni 2022 um 20.15 Uhr auf RTL

Folge 4: 06. Juli 2022 um 20.15 Uhr auf RTL

Folge 5: 13. Juli 2022 um 20.15 Uhr auf RTL

Folge 6: 20. Juli 2022 um 20.15 Uhr auf RTL

Folge 7: 27. Juli 2022 um 20.15 Uhr auf RTL

Folge 8: 03. August 2022 um 20.15 Uhr auf RTL

Folge 9: 10. August 2022 um 20.15 Uhr auf RTL

Beim hauseigenen Streaming-Anbieter der Sendergruppe mit dem Namen RTL+ gibt es die einzelnen Folgen von "Die Bachelorette" 2022 für zahlende Mitglieder bereits sieben Tage vor TV-Ausstrahlung zu sehen. Die neue Staffel startet dort also bereits am Mittwoch, dem 08. Juni 2022.

Sharon Battiste: Sie ist die neue Bachelorette 2022

Model und Schauspielerin Sharon Battiste ist die Bachelorette 2022. Die gelernte Bürokauffrau mit deutsch-jamaikanischen Wurzeln ist keine Unbekannte. Von 2018 bis 2021 spielte sie in der Reality-Soap "Köln 50667" mit. Die 30-jährige Wahlkölnerin ist bereits seit 8 Jahren Single und möchte bei "Die Bachelorette" 2022 nun endlich den perfekten Partner finden. Ihr Traummann sollte gut küssen können und vor allem eine gehörige Portion Humor mitbringen.

Foto: RTL / René Lohse

Kandidaten: Welche Single-Männer sind bei "Die Bachelorette" 2022 mit dabei?

Insgesamt nehmen 20 Kandidaten bei "Die Bachelorette" 2022 teil und buhlen dort um das Herz von Bachelorette Sharon Battiste. Diese Männer sind mit dabei:

Alexandros Chouliaras (27) - Unternehmer

Basti Corsten (36) - Unternehmer und Stripper

(36) - Unternehmer und Stripper Dennis Felber (23) - Online-Fitness-Coach

(23) - Online-Fitness-Coach Emanuell Weissenberger (29) - Personalvermittler

Hannes Münzer (23) - Polizist

(23) - Polizist Jan Hoffmann (31) - Florist

(31) - Lukas Baltruschat (28) - Personal-Trainer

(28) - Personal-Trainer Maurice Furkert (26) - Physiotherapeut

(26) - Physiotherapeut Max Wilschrey (26) - Fußballer

(26) - Fußballer Mohamed Aidi (36) - Personal Trainer

(36) - Personal Trainer Moritz Krämer (26) - Versicherungsagentur-Inhaber

(26) - Versicherungsagentur-Inhaber Philipp Krause (26) - Fitness-Kaufmann

(26) - Fitness-Kaufmann Patrick Niebauer (35) - Außendienst-Bezirksleiter

(35) - Außendienst-Bezirksleiter Stas Kozlovich (28) - Zauberkünstler

Steffen Vogeno (27) - Vertriebsbeauftragter

(27) - Vertriebsbeauftragter Tim Dinius (30) - Techniker und DJ

(30) - Techniker und DJ Tim Jessen (24) - Supply Chain Logistics Specialist

(24) - Supply Chain Logistics Specialist Tom Fröhlich (24) - Gesundheitstrainer

Umut Tekin (25) - Fertigungsmitarbeiter

(25) - Fertigungsmitarbeiter Yannick Syperek (27) - Kellner

Drehort: Die neue Staffel von "Die Bachelorette" 2022 wurde in Thailand gedreht

In diesem Jahr gibt es bei "Die Bachelorette" eine Premiere, denn das Format findet zum ersten Mal in Asien, genauer gesagt in Thailand, statt. Die Drehorte der vergangenen Staffeln lagen bisher allesamt in Europa. So wurde unter anderem in Portugal, Spanien und Griechenland gedreht.

Übertragung und Wiederholung: So sehen Sie "Die Bachelorette" 2022 auf RTL

Wie läuft die Übertragung von "Die Bachelorette" 2022 im TV und Stream ab? Im Fernsehen laufen die Folgen beim Free-TV-Sender RTL im linearen Programm. Im Stream ist die Sendung beim Anbieter RTL+ zu sehen, wofür jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement notwendig ist. Dort gibt es ganze Folgen nach der TV-Ausstrahlung auch als Wiederholung zum Nachschauen.