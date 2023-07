"Die Bachelorette" 2023: Alle Sendetermine der neuen Staffel

2023 läuft "Die Bachelorette" in ihrer 10. Auflage. Hier erfahren Sie alles rund um alle Sendetermine der aktuellen Staffel.

Eine Frau, viele Männer, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Eines ist ihnen jedoch gemeinsam: Sie wollen die große Liebe finden und das Herz der Bachelorette erobern. Die Bachelorette ist auf der Suche nach einem Lebenspartner. Dafür konkurrieren verschiedene Männer um das Herz der Junggesellin. Ausgestrahlt wird die Sendung bei RTL.

Das Prinzip ist denkbar einfach: Die Bachelorette übergibt den Männern am Ende jeder Folge Rosen, welche die Eintrittskarten für die nächsten Runden darstellen. Woche für Woche sind weniger Rosen zu vergeben. In Gruppen- oder Einzeldates haben die Männer die Möglichkeit, die Bachelorette näher kennen zu lernen - und umgekehrt natürlich auch. In diesem Jahr hört die Bachelorette unter dem Namen Jennifer Saro.

2023 läuft nun eine neue Staffel von "Bachelorette". Wie schauen die Sendetermine sowie die Übertragung der neuen Staffel aus? Wir haben die Informationen für Sie im Folgenden zusammengefasst. Darüber hinaus stellen wir Ihnen am Ende die diesjährige Protagonistin Jennifer Saro im Porträt vor.

Sendetermine von "Bachelorette" 2023

In diesem Jahr begann die neue Staffel am Mittwoch, dem 12. Juli um auf dem Privatsender RTL. Insgesamt erstreckt sich die 10. Staffel, ähnlich wie im letzten Jahr, über acht Folgen. Diese laufen jeweils immer Mittwochs zur Primetime um 20.15 Uhr. Im Folgenden finden Sie eine Übersicht der jeweiligen Sendetermine:

1. Folge: 12. Juli 2023, 20.15 Uhr, RTL

12. Juli 2023, 20.15 Uhr, 2. Folge: 19. Juli 2023, 20.15 Uhr, RTL

3. Folge: 26. Juli 2023, 20.15 Uhr, RTL

26. Juli 2023, 20.15 Uhr, 4. Folge: 2. August 2023, 20.15 Uhr, RTL

2. August 2023, 20.15 Uhr, 5. Folge: 9. August 2023, 20.15 Uhr, RTL

9. August 2023, 20.15 Uhr, 6. Folge: 16. August 2023, 20.15 Uhr, RTL

16. August 2023, 20.15 Uhr, 7. Folge: 23. August 2023, 20.15 Uhr, RTL

23. August 2023, 20.15 Uhr, 8. Folge: 30. August 2023, 20.15 Uhr, RTL

Übertragung von "Bachelorette" 2023 im TV und Stream

Die Bachelorette läuft auch 2023 im Free-TV auf RTL. Auf der kostenpflichtigen Streaming-Plattform RTL+ werden die jeweiligen Folgen voraussichtlich nach der Ausstrahlung im analogen TV zu sehen sein. Die Kosten belaufen sich dabei auf 6,99 Euro pro Monat.

Die Kandidaten der 10. Staffel von "Bachelorette" 2023

Folgende 18 Männer reisen nach Thailand, um am Ende die letzte und entscheidende Rose zu bekommen:

Adrian, 27 Jahre alt, aus Aachen

Alexander, 27 Jahre alt, aus Mannheim

André, 30 Jahre alt, aus Überlingen am Bodensee

am Baro, 25 Jahre alt, aus Köln

David, 25 Jahre alt, aus Langweiler

Fynn, 25 Jahre alt, aus Adendorf ( Lüneburg )

( ) Gianluca, 27 Jahre alt, aus München

Jesaia, 27 Jahre alt, aus Stuttgart

Jesper, 24 Jahre alt, aus Hamburg

Julian, 38 Jahre alt, aus Düsseldorf

Kaan , 26 Jahre alt, aus Duisburg

, 26 Jahre alt, aus Mike, 27 Jahre alt, aus Hamburg

Oguzhan, 27 Jahre alt, aus Hamburg

Oliver, 27 Jahre alt, aus Berlin

Pedro, 31 Jahre alt, aus Hamburg

Thomas, 29 Jahre alt, aus Langenhagen ( Hannover )

( ) Tim, 31 Jahre alt, aus Düsseldorf

Yannick, 30 Jahre alt, aus Bad Brückenau

Die "Bachelorette" 2023: Jennifer Saro im Porträt

Das Porträt von Jennifer Saro, der Bachelorette 2023, hat einiges in petto. Die 27-jährige Wahl-Berlinerin kommt ursprünglich aus Straubing und arbeitet als Content Creatorin. Seit fünf Jahren ist sie nun single, was jedoch nicht heißt, dass die diesjährige Protagonistin der Sendung alleine wäre. Jennifer Saro ist nämlich Mutter eines kleinen Jungen, der ihr ganzer Stolz ist. In ihrer Freizeit treibt sie am liebsten Sport und ist gerne mit ihrem Wakeboard auf dem Wasser. Die Kandidaten bei "Bachelorette" 2023 treffen demnach auf eine echt Allrounderin, die sowohl ihren Job, als auch ihre Aufgabe als Mutter sowie ihre Vorliebe für Sport unter einen Hut bringt.