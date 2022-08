"Die Bachelorette" 2023 - Was bisher zu Start und Sendeterminen bekannt ist

2023 wird es wieder eine neue Staffel "Bachelorette" geben. Hier erfahren Sie alles, was bisher zu Start und Sendetermine bekannt ist.

Eine Frau, viele Männer, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Eines ist ihnen jedoch gemeinsam: Sie wollen die große Liebe finden und das Herz der Bachelorette erobern. Die Bachelorette ist auf der Suche nach einem Lebenspartner. Dafür konkurrieren verschiedene Männer um das Herz der Junggesellin. Ausgestrahlt wird die Sendung bei RTL.

Das Prinzip ist denkbar einfach: Nach der ersten "Nacht der Rosen", die gleichzeitig das erste Kennenlernen zwischen den Männern und der Bachelorette ist, steht die erste Entscheidung an. Die Dame übergibt den Männern Rosen, die die Eintrittskarten für die nächsten Runden darstellen. Woche für Woche sind weniger Rosen zu vergeben. In Gruppen- oder Einzeldates haben die Männer die Möglichkeit, die Bachelorette kennen zu lernen - und umgekehrt natürlich auch.

2023 geht eine neue Staffel von "Bachelorette" an den Start. Was ist bisher zum Start bekannt? Was gibt es zu den Sendeterminen bisher zu sagen? Wir haben die Informationen für Sie im Folgenden zusammengefasst.

Wann könnte der Start von "Bachelorette" 2023 sein?

Jedes Jahr erscheint eine neue Staffel "Bachelorette" - das Pendant zum "Bachelor", wo knapp 20 Frauen das Herz eines Mannes erobern möchten. Auch 2023 wird es wieder eine neue Staffel geben. Zu einem genauen Termin für den Start der neuen Staffel hat sich der Sender bisher noch nicht geäußert.

Vermutungen zur Folge könnte sich der Start jedoch an denen der letzten Jahre orientieren. Was klar ist: Die neue Staffel "Bachelorette" wird, wie die bisherigen Staffeln auch, erstmals im Sommer ausgestrahlt. Möglicherweise befindet sich der Start zwischen Juni 2023 und Juli 2023.

Sendetermine von "Bachelorette" 2023

Ebenso wie zum Start, sind auch zu den Sendeterminen von "Bachelorette" 2023 noch keine näheren Informationen bekannt. Orientiert man sich jedoch an den Sendeterminen der letzten Staffeln, kann davon ausgegangen werden, dass auch die neuen Folgen immer mittwochs zur Prime-Time um 20.15 Uhr ausgestrahlt werden. Hier erhalten Sie eine Übersicht zu "Bachelorette" 2023:

Was? " Bachelorette " 2023

" " 2023 Wann? Sommer 2023, mittwochs, 20.15 Uhr

Sommer 2023, mittwochs, 20.15 Uhr Wo? RTL

In der vergangenen Staffel von "Bachelorette" 2022 gab es insgesamt 8 Folgen, die jeweils 90 Minuten umfassten. Daher ist es sehr wahrscheinlich, dass die neue Staffel "Bachelorette" 2023 auch aus 8 Folgen bestehen wird. Hier erhalten Sie eine Übersicht:

Wer könnte die neue "Bachelorette" 2023 sein?

Die vergangen Jahre zeigten, dass immer wieder bekannte Gesichter die Wahl zur neuen "Bachelorette" gewonnen haben. Gerda Lewis, die Bachelorette aus Staffel 6, war beispielsweise bereits aus dem TV bekannt, denn sie wirkte zuvor bei der Modelcasting-Show "Germany's next Topmodel" mit. Auch Melissa Damilia aus Staffel 7 wirkte bereits bei der Dating-Show "Love Island" mit. Daher ist es möglich, dass auch die neue "Bachelorette" bereits zu bekannten Gesichtern aus dem TV zählt. Damit Sie sich einen Überblick der letzten Damen verschaffen können, haben wir hier eine Übersicht verlinkt:

Monica Ivancan

Anna Hofbauer

Alisa Persch

Jessica Paszka (mittlerweile Haller)

Nadine Klein

Gerda Lewis

Melissa Damilia

Maxime Herbord

Sharon Battiste

