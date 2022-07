"Die Bachelorette" 2022: Wer sind die Kandidaten? Wer ist raus?

Bei "Die Bachelorette" 2022 umwerben insgesamt 20 Kandidaten die Junggesellin Sharon Battiste. Wer nimmt an der Show teil, wer ist raus?

"Die Bachelorette" ist 2022 mit Staffel 9 im Fernsehen beim Sender RTL zu sehen. In diesem Jahr macht sich Model und Schauspielerin Sharon Battiste in Thailand auf die Suche nach ihrem Traummann. Im Laufe der Sendetermine von "Die Bachelorette" 2022 werden immer mehr Kandidaten ausscheiden.

Bei ihrem zukünftigen Partner legt die 30-Jährige großen Wert auf ein gepflegtes Erscheinungsbild. Zudem sollte er ein guter Küsser sein und vor allem einen trockenen Humor besitzen. Insgesamt hat die Wahlkölnerin 20 verschiedene Männer zur Auswahl.

In diesem Artikel stellen wir Ihnen alle Kandidaten von "Die Bachelorette" 2022 näher vor und verraten nach jeder Folge wer raus ist.

Video: dpa

"Die Bachelorette" 2022: Diese Kandidaten sind noch mit dabei

Hier bekommen Sie einen Überblick über die teilnehmenden Single-Männer:

Alexandros (27) aus Recklinghausen

Teilnehmer Alexandros weiß womit er bei den Damen punkten kann: "Ich verzaubere Frauen mit meinem südländischen Charme." Der 27-Jährige ist Unternehmer und hat sich in den letzten Jahren sein eigenes Online-Nachhilfeinstitut mit fünf Angestellten aufgebaut. Einen bestimmten Typ Frau kann der Recklinghausener zwar nicht vorweisen, doch einen Wunsch hat er dennoch: "Toll wäre, wenn sie auch so ein Fashion Lover wäre wie ich. Auch, wenn das nicht gut für unseren gemeinsamen Geldbeutel wäre."

Lesen Sie dazu auch

"Die Bachelorette" 2022: Kandidat Alexandros Foto: RTL / René Lohse

Emanuell (29) aus München

Emanuell möchte sich mit seiner Traumfrau den Wunsch nach einer großen Familie erfüllen: "Ich will auf jeden Fall Kinder – am liebsten eine ganze Footballmannschaft." Die perfekte Partnerin sollte humorvoll, lebensfroh und selbstbewusst und eine tolle Ausstrahlung sowie einen guten Style besitzen. Laut eigener Aussage bringt der in München beheimatete Personalvermittler ebenfalls einiges mit:" "Ich bin ein cooler Typ, der gut aussieht und viel zu bieten hat."

"Die Bachelorette" 2022: Kandidat Emanuell Foto: RTL / René Lohse

Jan (31) aus Hannover

Jan ist bereit, sich für seine zukünftige Partnerin ordentlich ins Zeug zu legen: "Die richtige Frau überrasche ich auch gerne mal mit Kerzen und einem leckeren Essen." Der gebürtige Hannoveraner ist als Florist im Betrieb seiner Eltern tätig und war bereits zwei Jahre lang auf Reisen in Australien unterwegs. Über sich selbst sagt er: "Ich stehe mitten im Leben, habe viel erlebt und bin bereit für eine ernsthafte Beziehung."

"Die Bachelorette" 2022: Kandidat Jan Foto: RTL / René Lohse

Lukas (28) aus Hamburg

Als seine größten Vorbilder nennt Personal Trainer Lukas Dwayne Johnson und seine Mama. Der Hamburger ist Vater einer zweijährigen Tochter, die einen großen Stellenwert in seinem Leben einnimmt. Seit zwei Jahren geht Lukas bereits als Single durch Leben. Er ist auf der Suche nach einer Frau, mit der er sich in einigen Jahren den Traum von einem Wohnsitz im Warmen erfüllen kann.

"Die Bachelorette" 2022: Kandidat Lukas Foto: RTL / René Lohse

Steffen (27) aus Großenkneten bei Bremen

Steffen, der 16 Jahre lang in Frankreich gelebt hat, nimmt kein Blatt vor den Mund und sagt über sich selbst: "Egal, wo ich auftauche: Ich bin witzig, prägend und hinterlasse Eindruck." Der Vertriebsbeauftragte aus Großenkneten bei Bremen ist seit eineinhalb Jahren Single und auf der Suche nach einer Frau mit Sinn für Humor und die Lust hat etwas zu erleben und sich auch nicht scheut Neues auszutesten.

"Die Bachelorette" 2022: Kandidat Steffen Foto: RTL / René Lohse

Bachelorette 2022: Wer ist raus?

Dennis (23) aus Bad Soden-Salmünster

Online Fitness Coach Dennis hatte bisher eine ernsthafte Beziehung und weiß genau, was er will: "Ich möchte lieben, geliebt werden und endlich ankommen." Weiter sagt er: "Ich bin ehrlich und habe keine Lust auf Spielchen." Der 23-Jährige geht nun schon seit drei Jahren als Single durchs Leben und weiß bei einer Frau mit seiner lustigen Art zu punkten. Sein Zukünftige verrückt, natürlich und sportlich sein. Außerdem steht Dennis, der in Bad Soden-Salmünster lebt, auf Sommersprossen. Sein Auftritt in der Show war allerdings nur ein kurzer - er musste die Sendung bereits nach Folge 1 verlassen.

"Die Bachelorette" 2022: Kandidat Dennis Foto: RTL / René Lohse

Mohamed (36) aus München

Mohamed arbeitet als Personal Trainer und geht seit mittlerweile vier Jahren als Single durchs Leben. Der 36-Jährige liebt es, Sneaker zu sammeln und lebt in der Vergangenheit unter anderem für drei Jahre auf Mykonos und für ein halbes Jahr in Sydney. Die Traumfrau des Müncheners sollte die folgenden Eigenschaften mitbringen: "Eine ehrliche, humorvolle Frau mit etwas Feuer unter dem A*** wäre super." Doch Shannon war diese Frau nicht - für Mohamed war in Folge 1 schon Schluss.

"Die Bachelorette" 2022: Kandidat Mohamed Foto: RTL / René Lohse

Patrick (35) aus Fürth

Patrick ist ein waschechter Abenteurer. Der gelernte Schreiner hat bereits in Ägypten gelebt und in Australien Work &Travel gemacht. Besonders großen Wert legt er bei einer Frau auf "ihr Gesicht, das Strahlen in den Augen und eine positive Ausstrahlung." Optisch wünscht sich der Bezirksleiter im Außendienst eine Partnerin, die eine Mischung aus Sophia Thomalla und Sylvie Meis ist. Es war jedoch schnell klar, dass aus ihm und der Bachelorette kein Paar wird. Und so mussten die Zuschauer von ihm bereits in Folge 1 Abschied nehemen.

"Die Bachelorette" 2022: Kandidat Patrick Foto: RTL / René Lohse

Tom (24) aus Krefeld

Tom sieht die Teilnahme an "Die Bachelorette" 2022 als großes Abenteuer an. Er lebt nach dem Motto: "Das Leben ist zu kurz, um immer am selben Ort zu bleiben und die gleichen Sachen zu machen." Die längste Beziehung des Fitness- und Gesundheitstrainers dauerte bisher lediglich zwei Monate. Der musikbegeisterte Krefelder ist auf der Suche nach einer Frau, mit der er eine Familie gründen kann. Nach Folge 2 war allerdings klar, dass Shannon nicht diese Frau für ihn ist. Daher musste er die Sendung verlassen.

"Die Bachelorette" 2022: Kandidat Tom Foto: RTL / René Lohse

Tim D. (30) aus Freiburg im Breisgau

Tim. D ist eine echte Sportskanone: Neben Fußball und Fitness gehört auch das Mountainbiken zu den Hobbys des 30-Jährigen. Der Techniker ist nebenher auch als DJ tätig und legt auf Hochzeiten und Events auf. In der Vergangenheit hat der Freiburger auch schon für zwei Jahre auf Fuerteventura und für zweieinhalb Jahre auf Mallorca gelebt. Er wünscht sich eine spontane und loyale Partnerin. Doch all der Sport half nichts: Für ihn war nach Folge 2 Schluss.

"Die Bachelorette" 2022: Kandidat Tim D. Foto: RTL / René Lohse

Moritz (26) aus Karlsruhe

Moritz aus Karlsruhe zeigt sich kampfbereit: "Meine Konkurrenz muss ich im Zweifel aus dem Weg räumen." Der Inhaber einer eigenen Versicherungsagentur ist ein echter Romantiker, der gerne intensive und tiefgründige Gespräche führt. Der 26-Jährige wünscht sich eine Frau, die abenteuerlustig, treu und loyal ist. Auch an Selbstbewusstsein mangelt es ihm nicht: "Einen Mann wie mich trifft man nicht an jeder Ecke." Pech nur, dass die Bachelorette das wohl anders sah: Sie schickte den selbstbewussten Mann nach Folge 2 wieder heim.

"Die Bachelorette" 2022: Kandidat Moritz Foto: RTL / René Lohse

Maurice (26) aus Berlin

Maurice beschreibt sich selbst als temperamentvollen aber gleichzeitig auch sehr einfühlsamen und sagt: "Ich bin ein Mann, der weiß, wie man eine Frau zu behandeln hat." Der gebürtige Berliner ist als Physiotherapeut tätig und hatte in der Vergangenheit drei Beziehungen. Der Tattoo-Fan ist auf der Suche nach einer Partnerin, mit der seinen Wunsch nach einer eigenen Familie mit zwei Kindern umsetzen kann. Die richtige Partnerin dafür hat er allerdings nicht im Fernsehen gefunden. Denn für ihn war nach Folge 3 schon Schluss.

"Die Bachelorette" 2022: Kandidat Maurice Foto: RTL / René Lohse

Philipp (26) aus Bad Segeberg

Philipp legt sich für seine Partnerin ordentlich ins Zeug: "Für meine Ex-Freundin bin ich mal nach Dänemark gefahren, um sie zu überraschen. 8 Stunden war ich unterwegs, bis ich sie gefunden habe." Über sich selbst sagt der Sport- und Fitness-Kaufmann, der seit zwei Jahren Single ist: "Ich bin ein perfektes Gesamtpaket: gutes Aussehen, toller Charakter und ein positives Auftreten – Schwiegermamas Liebling." Doch leider wurde er nicht "Bachelorettes-Liebling" und flog in Folge 3 raus.

"Die Bachelorette" 2022: Kandidat Philipp Foto: RTL / René Lohse

Yannick (27) aus Mettmann

Yannick sagt über sich selbst, dass er nicht der klassische "Bachelorette"-Kandidat ist. Der ausgebildete Immobilienkaufmann arbeitet als Kellner im Familienbetrieb seiner Eltern und hat einen Faible für Damenunterhaltung. Der 27-Jährige ist seit fünf Jahren Single und legt besonders viel Wert auf den Humor bei einer Frau. In seiner Freizeit ist er als Frontsänger einer Pop-Rock-Band aktiv. Die Staffel endete für ihn in Folge 3.

"Die Bachelorette" 2022: Kandidat Yannick Foto: RTL / René Lohse

Max (26) aus Köln

Fußballer Max weiß wie er bei einer Frau punkten kann: "Für die richtige Frau bin ich sehr romantisch und lasse mir öfters kleine Dinge einfallen, um ihr ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern." Der Kölner macht aktuell per Fernstudium seinen Master of Business Administration in Amerika und hat auch schon drei Jahre in dem Land gelebt. Seine Traumfrau sollte mit ihm mit über alles lachen können und sie sich für nichts zu schade sein. Max hat die Show in Folge 4 freiwillig verlassen.

"Die Bachelorette" 2022: Kandidat Max Foto: RTL / René Lohse

Tim J. (24) aus Kirchheim unter Teck

Tim J. ist laut eigenen Angaben ein kleiner Poet. Für den Supply Chain Logistics Specialist aus Kirchheim unter Teck hat die Familie einen extrem hohen Stellenwert. Er ist bereits Vater einer kleinen Tochter und hatte in der Vergangenheit zwei Beziehungen. Über sich selbst sagt Tim, der bereits seit zwei Jahren Single ist: "Ich bin ein Gentleman, der zärtlich aber auch dominant sein kann." Diese Eigenschaften muss er nun einer anderen Frau zeigen, da die Reise bei "Die Bachelorette" in Folge 4 für ihn zu Ende ging.

"Die Bachelorette" 2022: Kandidat Tim J. Foto: RTL / René Lohse

Basti (36) aus Berlin

Der 36-jährige Basti sieht in seinem Alter einen großen Vorteil gegenüber den anderen Kandidaten bei "Die Bachelorette" 2022: "Ich bin nicht mehr Mitte 20 und habe mir meine Hörner ausgiebig abgestoßen." Der Unternehmer aus Berlin hatte in seinem Leben bisher vier längere Beziehungen und war sogar einmal verheiratet. Wie seine Traumfrau sein sollte, weiß der Vater von zwei Kindern genau: "Ich achte immer auf das Gesamtpaket. Ein perfekter Look bringt nichts, wenn sie sich nicht artikulieren kann oder keine Ausstrahlung hat." Seine Erfahrung hat ihm bei "Die Bachelorette" nichts gebracht. Für Basti war in Folge 4 Schluss.

"Die Bachelorette" 2022: Kandidat Basti Foto: RTL / René Lohse

Stas (28) aus Saarbrücken

Zauberkünstler und Model Stas hat verschiedene Facetten: "Ich kann romantisch und dominant sein - wie die Frau es möchte." Der ausgebildete Rettungsschwimmer wurde 2019 zum Vize Mr. Saarland gekürt und geht seit über zwei Jahren allein durchs Leben. Seine Traumfrau sollte humorvoll, offen und ehrlich sein. Außerdem ist Treue in einer Beziehung besonders wichtig für ihn. Die Bachelorette konnte er am Ende aber nicht von sich überzeugen und musste daher in Folge 5 gehen.

"Die Bachelorette" 2022: Kandidat Stats Foto: RTL / René Lohse

Hannes (23) aus Hamburg

Polizist Hannes ist seit eineinhalb Jahren Solo und lebte in der Vergangenheit bereits für ein Jahr auf Fuerteventura. Der 24-Jährige möchte mit seiner offenen, spontanen und humorvollen Art bei der Bachelorette Pluspunkte sammeln. Und was sagen seine Freunde über den Wahlhamburger? "Meine Freunde würden mich als unterhaltsamen Typen bezeichnen, der gerne mal zu spät kommt, aber trotzdem nicht fehlen darf". Die Bachelorette sah das leider anders und stellte klar, dass Hannes nach Folge 5 in der Sendung fehlen wird - denn sie hatte keine Rose für ihn.

"Die Bachelorette" 2022: Kandidat Hannes Foto: RTL / René Lohse

Umut (25) aus Ravensburg

Umut, der sich selbst als echte Stimmungskanone beschreibt, freut sich auf die Herausforderung, die ihn bei "Die Bachelorette" 2022 erwartet: "Ich liebe es, mich mit anderen zu messen und möchte die Bachelorette erobern." Der Fertigungsmitarbeiter aus Ravensburg ist seit einem Jahr Single und wünscht sich eine authentische, direkte und ehrlich Partnerin an seiner Seite. Diese muss er nun allerdings auf einem anderen Weg suchen. In Folge 6 war die Reise bei "Die Bachelorette" für Unmut zuende.