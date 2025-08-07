Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Panorama
Icon Pfeil nach unten

Bad Arolsen: Radfahrer stürzt und verletzt sich schwer am Kopf

Bad Arolsen

Radfahrer stürzt und verletzt sich schwer am Kopf

Ein Mann fährt mit seinem Fahrrad eine abschüssige Straße entlang. Dann verliert er die Kontrolle. Trotz Helm verletzt er sich schwer, sein Zustand ist kritisch.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Mit einem Hubschrauber wurde der verletzte Radfahrer ins Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)
    Mit einem Hubschrauber wurde der verletzte Radfahrer ins Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa

    Trotz Helm hat sich ein Fahrradfahrer in Bad Arolsen (Kreis Waldeck-Frankenberg) bei einem Sturz schwere Kopfverletzungen zugezogen. Der 66-Jährige befinde sich seit Mittwoch in einem kritischen Zustand, teilte die Polizei mit. Wie es zu dem Unfall kam, war demnach unklar. Die Ermittler schlossen zunächst nicht aus, dass ein technischer Defekt Grund für den Sturz war.

    Den bisherigen Erkenntnissen nach fuhr der 66-Jährige mit seinem Rad eine abschüssige Straße entlang. Er verlor aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Fahrrad, geriet an einer Einmündung auf einen Gehweg und prallte gegen ein Geländer. Daraufhin stürzte der Mann. Die Polizei stellte das Fahrrad nach dem Unfall sicher. Die Ermittlungen dauern an.

    Weitere Fragen(KI generiert)

    Feedback zu dieser KI-Funktion

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden