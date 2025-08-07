Radfahrer stürzt und verletzt sich schwer am Kopf

Trotz Helm hat sich ein Fahrradfahrer in Bad Arolsen (Kreis Waldeck-Frankenberg) bei einem Sturz schwere Kopfverletzungen zugezogen. Der 66-Jährige befinde sich seit Mittwoch in einem kritischen Zustand, teilte die Polizei mit. Wie es zu dem Unfall kam, war demnach unklar. Die Ermittler schlossen zunächst nicht aus, dass ein technischer Defekt Grund für den Sturz war.

Den bisherigen Erkenntnissen nach fuhr der 66-Jährige mit seinem Rad eine abschüssige Straße entlang. Er verlor aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Fahrrad, geriet an einer Einmündung auf einen Gehweg und prallte gegen ein Geländer. Daraufhin stürzte der Mann. Die Polizei stellte das Fahrrad nach dem Unfall sicher. Die Ermittlungen dauern an.

