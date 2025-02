Elf Verletzte und 300.000 Euro Schaden nach Hausbrand

Ein Brand eines Mehrfamilienhauses in Bad Dürrheim (Schwarzwald-Baar-Kreis) hat zu elf Leichtverletzten und einem geschätzten Schaden von rund 300.000 Euro geführt. Vermutlich verursachte angebranntes Essen das Feuer am Samstagmittag, wie die Polizei mitteilte. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte habe eine Wohnung im zweiten Obergeschoss in voller Ausdehnung gebrannt.

Die Feuerwehr rettete demnach sechs Menschen aus dem Haus und verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf andere Wohnungen. Zehn Bewohner und ein Feuerwehrmann seien durch das Einatmen von Rauch verletzt worden. 15 der 20 Wohnungen sind laut Polizei nun vorerst unbewohnbar. Der Bürgermeister der Stadt habe sich um eine Unterbringung der betroffenen Bewohner gekümmert.