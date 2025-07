19 Monate altes Kind bei Unfall schwer verletzt

Ein 19 Monate altes Kleinkind ist bei einem Unfall in der Bad Hersfelder Innenstadt schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, lief das Mädchen am frühen Nachmittag in der Fußgängerzone vor das E-Bike einer 20-Jährigen, die dort unerlaubt fuhr. Es befand sich demnach zum Zeitpunkt des Unfalls in Begleitung seiner Mutter. Durch den Zusammenstoß sei das Kind schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt worden, hieß es. Laut Polizei kam es zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die Radfahrerin erlitt den Angaben zufolge einen Schock. Die Polizei sucht Zeugen.

