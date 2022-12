Betrunkener ohne Führerschein fährt Fußgängerin tot

In Bad Homburg hat ein Betrunkener mit seinem Auto eine Fußgängerin erfasst. Sie verstarb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer soll keinen Führerschein besitzen.

In Bad Homburg ist es am späten Sonntagabend zu einem tragischen Zwischenfall gekommen. Ein 34 Jahre alter Mann, der laut der Polizei "stark alkoholisiert" war, erfasste eine 36 Jahre alte Fußgängerin. Er war mit seinem Seat rechts von der Fahrbahn abgekommen. Die Frau verstarb noch am Unfallort.

Bad Homburg: Betrunkener fährt Fußgängerin tot

"Für die Fußgängerin kam jede Hilfe zu spät und sie erlag trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch die eingesetzten Polizeibeamten und den eintreffenden Notarzt unmittelbar nach dem Unfall noch an der Unfallörtlichkeit ihren Verletzungen", sagte ein Polizeisprecher. Der Unfall im Hochtaunuskreis ereignete sich gegen 22.05 Uhr in der Tannenwaldallee von Bad Homburg. In der Fahrtrichtung Kreuzallee.

Der Mann, der nach Angaben der Polizei aus Bruchköbel im Main-Kinzig-Kreis stammt, fuhr nach dem Aufprall weiter. Er kam mehrere hundert Meter weiter zum stehen. Dann schlief er offenbar im Wagen ein. Er hat laut der Polizei keinen Führerschein.

Betrunkener muss sich wegen fahrlässiger Tötung verantworten

Die Polizei stellte den Betrunkenen in seinem Auto und brachte ihn auf die Polizeistation Bad Homburg. Es wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft eine Blutprobe gemacht. "Im Anschluss an die Maßnahmen wurde er von der Dienststelle entlassen. Er hat sich nun in einem Strafverfahren wegen fahrlässiger Tötung zu verantworten", erklärte der Sprecher.

Der Vorfall sorgte für einen größeren Einsatz von Polizei und Feuerwehr. Die Tannenwaldallee war in der Folge rund vier Stunden gesperrt. Der Unfallhergang soll durch einen Gutachter rekonstruiert werden. Der Schaden, der bei einem derartigen Vorfall in den Hintergrund rückt, liegt offenbar bei rund 10.000 Euro. Die Polizei nimmt Hinweise unter folgender Telefonnummer entgegen: 06172-1200