Einbruch in Juweliergeschäft - Maskierte flüchten mit Beute

Bei einem Einbruch in ein Juweliergeschäft in Bad Homburg haben drei Unbekannte der Polizei zufolge Wertgegenstände und Schmuck im fünfstelligen Bereich erbeutet. Die Täter verschafften sich den Ermittlungen zufolge am frühen Sonntagmorgen Zutritt zum rückwärtigen Bereich des Geschäfts, öffneten gewaltsam eine massive Stahltür und gelangten so in den Verkaufsraum. Die Diebe nahmen dem Polizeipräsidium Westhessen zufolge Schmuck aus den Auslagen und flüchteten. Ein Zeuge sprach demnach von drei maskierten Männern. Die Polizei bittet um Hinweise.

