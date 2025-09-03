Krone der Laternenkönigin wiedergefunden

Die als vermisste gemeldete Krone der Bad Homburger Laternenkönigin ist kurze Zeit später wieder aufgetaucht. Mitarbeiter des städtischen Betriebshofs haben die Krone bei Aufräumarbeiten gefunden, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Laut den Angaben war die Krone vermutlich in der Nacht zum Dienstag unbeabsichtigt in der Nähe eines Supermarktparkplatzes verloren gegangen. Später hatten die Polizeibehörden die Krone als vermisst gemeldet und um Hilfe bei der Suche gebeten. Nach dem überraschenden Fund habe es keine Hinweise auf strafrechtlich relevante Handlungen gegeben, hieß es.

Das Laternenfest in Bad Homburg, in dessen Rahmen jedes Jahr eine Laternenkönigin gewählt wird, fand dieses Jahr vom 29. August bis zum 1. September statt.