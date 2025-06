Hessentag 2025 endet

Bei hochsommerlichen Temperaturen soll zum Abschluss des Hessentags 2025 auch in diesem Jahr wieder der Festzug durch die diesjährige Gastgeberstadt ziehen. Los geht es für die rund 1.700 Beteiligten des knapp zweieinhalb Kilometer langen Festzugs durch Bad Vilbel ab 13.00 Uhr. Motivwagen, zahlreiche Gruppen aus ganz Hessen sowie Musikkapellen zeigen dann erneut die Vielfalt des Landes. Am Ende des Zuges soll die Hessentagsfahne von der Stadt Bad Vilbel an die Stadt Fulda übergeben werden. Dort findet der Hessentag im nächsten Jahr statt.

Der Umzug sei «gelebte Tradition», sagte Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU). «Der Festzug ist jedes Jahr ein wahres Highlight – für mich persönlich und für das ganze Land. Was hier auf die Beine gestellt wird, zeigt eindrucksvoll, wie kreativ, engagiert und vielfältig Hessen ist», führte er aus.

Daneben warten noch andere Programm-Highlights: Rap-Legende Moses Pelham etwa unterbricht zum Finale des Landesfests seinen «Bühnenruhestand» und gibt am Abend ein Konzert auf dem Hessentagsgelände. Auch das Wetter soll mitspielen - der Deutsche Wetterdienst sagte Temperaturen von bis zu 36 Grad voraus.

Laut Wetterdienst könnte es heiß werden: Bis zu 36 Grad. (Archivbild) Foto: Arne Dedert/dpa