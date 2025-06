Tausende Besucher am Wochenende auf Hessentag erwartet

Die Organisatoren des Hessentags rechnen auch am zweiten Festwochenende mit zahlreichen Besuchern. «Wir sind optimistisch, die prognostizierte Zahl von 750.000 Besuchern zu übertreffen», sagte ein Sprecher gegenüber dpa. Zur Halbzeit am Dienstag hatten bereits rund 450.000 Menschen die Großveranstaltung in Bad Vilbel besucht.

Hitze und Highlights am Wochenende

Das Wochenende begann am Freitagabend mit Konzerten von Deichkind und Elif, die im Programm als Highlights ausgewiesen werden. Die Stadt erwartet am Samstagabend rund 15.000 Gäste bei der «Just White»-Party des privaten Radiosenders Hit Radio FFH in der Stadtwerke-Arena. Und auch der traditionelle Festumzug am Sonntag sei in den vergangenen Jahren gut besucht worden.

Der Deutsche Wetterdienst hat für das zweite Wochenende Temperaturen von über 30 Grad vorausgesagt. Auf dem Eventgelände gibt es laut Organisatoren ausreichend Schirme und vor allem im Burgpark Schatten. Außerdem würden Kopfbedeckungen verteilt.