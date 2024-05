Baden-Württemberg

35-Jähriger stirbt am Karlsruher Güterbahnhof

Am Güterbahnhof in Karlsruhe ist es zu einem tödlichen Unfall gekommen.

Tragischer Unfall in Karlsruhe: Ein Mann steigt am Güterbahnhof auf einen Kesselwagen und stirbt an einem Stromschlag.

Ein 35-Jähriger ist am Karlsruher Güterbahnhof auf einem abgestellten Wagen mit einer elektrischen Oberleitung in Kontakt gekommen und gestorben. Wie die Bundespolizei berichtete, war der Mann in den frühen Morgenstunden des Montags mit seinem Gepäck und seinem Fahrrad auf den Kesselwagen geklettert, um auf dem Zug zu trampen. Die Bundespolizei warnte, dass durch Oberleitungen 15.000 Volt Strom fließen. "Alleine ein Unterschreiten des Mindestabstands von 1,5 Meter zur Oberleitung kann bereits tödliche Folgen haben", berichtete die Bundespolizei. (dpa)

