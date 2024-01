Er stellte sich dem Schützen entgegen: Rettungsmedaille für Familienvater nach Schüssen an Schule

Selbstlos stellte er sich dem Schützen in den Weg und überwältigte ihn. Dafür wurde ein Familienvater mit einer Rettungsmedaille des Landes Baden-Württemberg geehrt.

Den 9. November 2023 wird Sabah Tamer Ayoub wohl nicht so schnell vergessen. An diesem Tage war der Familienvater nichtsahnend auf dem Weg zu einem Elterngespräch in der Offenburger Waldbachschule, auf die zwei seiner Kinder gehen. Im Schulgebäude begegnete er dann dem schwer bewaffneten Schüler Mateja Z., der kurz zuvor einen Mitschüler mit zwei Kopfschüssen niedergestreckt hatte. Laut SWR3 konnte er den 15-Jährigen überreden, die Waffe fallenzulassen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.

Dafür überreichte Landesinnenminister Thomas Strobl ( CDU) Ayoub am Sonntag die Rettungsmedaille des Landes Baden-Württemberg. Bei dem Neujahrsempfang der Stadt Offenburg gab es Standing-Ovations für den 47-Jährigen Familienvater. Dieser, so der Minister, habe durch sein beherztes Eingreifen vermutlich "weitere Menschenleben damit sehr viel weiteres Leid verhindert."

Ehrung für Vater: Teenager-Mord an Offenburger Schule machte bundesweit Schlagzeilen

Nicht nur für die Schüler- und Lehrerschaft war der Mord an einem Schüler der sonderpädagogischen Waldbachschule in Offenburg durch einen Mitschüler ein großer Schock. Der Fall löste bundesweit Schlagzeilen aus. Vor allem entsetzte das Alter von Täter und Opfer, die sich gekannt und persönliche Differenzen gehabt haben sollen. Wie die Bild-Zeitung berichtete, könnte Eifersucht auf ein Mädchen ein Motiv für die Tat gewesen sein. Beide waren gerade einmal 15 Jahre alt.

Der 15-jähriger Schüler Mateja Z. betrat demnach wohl gegen 11.50 Uhr die Schule, bewaffnet mit einer Handfeuerwaffe und einem "Molotow-Cocktail" , so Bild. Dann ging er in einen Klassenraum und feuerte gezielt auf seinen gleichaltrigen Mitschüler. Er streckte ihn mit zwei Kopfschüssen nieder, wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) aus Sicherheitskreisen erfuhr. Das Opfer hatte keine Chance und erlag seinen schweren Verletzungen. Danach soll es im Flur vor dem Klassenzimmer zu einer Begegnung mit einer Lehrerin gekommen, die durch einen Schlag auf den Kopf vom 15-jährigen Tatverdächtigen leicht verletzt wurde. Im Schulgebäude traf der junge Schütze dann auch auf den Familienvater.

Ehrung für Familienvater: Ayoub stellte sich Schütze in den Weg

Ayoub, der zwei Kinder auf der Waldbachschule hat, sagte gegenüber Bild: "Ich war auf dem Weg zu einem Elterngespräch mit einem Lehrer. Am Eingang kam mir die Schulleiterin entgegen. Sie rief, dass jemand erschossen wurde und ich nicht in die Schule gehen solle." Davon ließ sich der Familienvater aber nicht abschrecken.

"Ich wollte etwas tun, bevor er rausgeht", sagte der Geehrte laut SWR3 am Rande der Preisverleihung. Er habe den Jugendlichen lautstark aufgefordert, die Waffe auf den Boden zu legen. Dann habe er den 15-Jährigen überwältigt und etwa fünf Minuten auf dem Boden festgehalten, bis die Polizei gekommen sei, wie der aus dem Irak stammende Familienvater die dramatischen Minuten schilderte, "Ich wollte die Kinder schützen", so Ayoub.

Innenminister Strobl: "Er hat in höchster Gefahr mutig gehandelt und vermutlich Menschenleben gerettet."

Für viele Offenburger ist der 47-Jährige daher ein Held. Etwa 800 Leute applaudierten laut SWR aktuell am vergangenen Sonntag (14. Januar) Ayoub bei Standing-Ovations, als dieser auf der Bühne der Oberrheinhalle die Rettungsmedaille von Landesinnenminister Strobl entgegennahm.

Der Innenminister lobte Ayoubs selbstloses Verhalten. Er sei trotz Warnung und ohne Rücksicht auf sein eigenes Leben ins Gebäude gelaufen, um den Schützen aufzuhalten, so Strobl. "Ihr Eingreifen rettete vermutlich weitere Menschenleben und hat damit sehr viel weiteres Leid verhindert."