Erster Affenpockenfall in Baden-Württemberg nachgewiesen

In Baden-Württemberg ist ein erster Fall der Affenpocken nachgewiesen worden. Der Patient befinde sich in Behandlung und sei stabil.

Erstmals ist in Baden-Württemberg ein Fall der Affenpocken registriert worden. Seit Sonntagabend werde der Patient aus dem Ortenaukreis im Universitätsklinikum Freiburg stationär versorgt. Das teilte das Gesundheitsministerium in Stuttgart am Montagnachmittag mit. Der Infizierte sei ein Reiserückkehrer aus Spanien. Er zeige typische Symptome der Krankheit: Fieber, Husten und typische Hautveränderungen. Sein Zustand sei stabil, er befinde sich in Isolation.

Derzeit untersucht das Gesundheitsamt des Ortenaukreises einen weiteren Verdachtsfall. Es wird versucht, die Kontaktpersonen des Patienten nachzuvollziehen, hieß es am Montag vom Gesundheitsamt des Landkreises. Gegebenenfalls würden Quarantäneanordnungen ausgesprochen.

Lauterbach kündigte Quarantäne und Isolation für Affenpockenfälle an

Der erste Fall der Affenpocken war in München nachgewiesen worden. Mittlerweile gibt es sechs registrierte Fälle in Deutschland: Einen in Bayern, drei in Berlin, einen in Sachsen-Anhalt und einen in Baden-Württemberg. Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) kündigte am Montag an, möglicherweise bereits am Dienstag Empfehlungen für Quarantäne und Isolation für Affenpockenfälle vorlegen zu wollen. In Belgien und Großbritannien gibt es bereits Empfehlungen für Infizierte und Kontaktpersonen. Affenpocken werden über Körperflüssigkeiten und engen Hautkontakt übertragen. Die meisten Fälle verlaufen mild.

