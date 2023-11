Baden-Württemberg

vor 20 Min.

Gescheiterter Raubversuch: 72-Jährige vertreibt Dieb mit Dekoartikeln

Eine 72-jährige Ladenbesitzerin hat in Dossenheim einen Räuber mit ungewöhnlichen Methoden in die Flucht geschlagen.

In Dossenheim in Baden-Württemberg scheiterte ein Raubversuch am Einsatz der Ladenbesitzerin. Die 72-Jährige bewarf den mutmaßlichen Täter mit Dekoartikeln.

Dieser Überfall ist kläglich gescheitert: Eine 72-jährige Ladenbesitzerin in Dossenheim (Rhein-Neckar-Kreis) hat einen Räuber mit Dekoartikeln in die Flucht geschlagen. Ladenbesitzerin schlägt Täter mit Dekoartikeln in die Flucht Der unbekannte Mann habe sie am Freitagabend in ihrem Spiel- und Schreibwarenladen mit einem spitzen Gegenstand bedroht und Bargeld gefordert, teilte die Polizei am Samstag mit. Daraufhin bewarf die Frau den vermummten jungen Mann mit umherliegenden Dekoartikeln ihres Ladens. Der überraschte Täter floh unverrichteter Dinge aus dem Geschäft. Lesen Sie dazu auch Augsburg-Oberhausen Räuber überfällt Frau in Innenstadt: Opfer wehrt sich

