Nach Leichenfund: Ermittlungen gehen weiter

Eine Mutter und ihr 21-jähriger Sohn werden am Freitagabend in Bietigheim-Bissingen tot aufgefunden. Die Hintergründe zu dem Fall sind noch weitgehend unklar.

Nach dem Fund von zwei Leichen in einer Wohnung in Bietigheim-Bissingen in Baden-Württemberg gehen die Ermittlungen zu den Hintergründen weiter. Weitere Angaben wollte die Polizei am Samstag zunächst nicht machen.

Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler handelt es sich bei den Toten um eine 52-Jährige und ihren 21-jährigen Sohn. Die Leichen waren am Freitag nach einem telefonischen Hinweis von der Polizei und von Rettungskräften gefunden worden.

Wie die beiden starben, warum und ob es sich um ein Verbrechen handelt, wurde zunächst nicht bekannt. Die Toten waren der Polizei zufolge beide in der Wohnung gemeldet. Weitere Einzelheiten sind nicht bekannt.

(dpa)