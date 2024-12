Weiße Weihnachten nur in höheren Lagen

Gibt es dieses Jahr weiße Weihnachten? Der Deutsche Wetterdienst (DWD) prognostiziert Schnee und Schneeregen - allerdings nur in mittleren und höheren Lagen.

Am vierten Adventssonntag gibt es teils kräftige Schauer, im Bergland und im Allgäu fällt durchgehend Niederschlag. Tagsüber bleibt es noch stürmisch. Am und um den Feldberg erwartet der DWD orkanartige Böen. Die Schneegrenze sinkt bis in mittleren Lagen, sodass aus Regen auch Schneeregen und -schauer mit Glätte werden können. Die Temperaturen erreichen 3 Grad im Hochschwarzwald und 10 Grad am Oberrhein.

In der Nacht zu Montag regnet es in tiefsten Lagen als Regen, sonst fällt Schneeregen oder Schnee. Der Wind lässt zwar nach, allerdings gibt es im Bergland weiterhin starke bis stürmische Böen.

Sturmböen auf dem Feldberg

Am Montag bleibt es bedeckt, zeitweise schneit es auch in tieferen Lagen. In den Bergen erwartet der DWD Schnee und Dauerfrost bei -1 Grad. Die Höchstwerte an den anderen Orten liegen zwischen 1 und 6 Grad. Es weht mäßiger Westwind, der teils in starken Böen kommt. Im Bergland soll es stürmisch werden, auf dem Feldberg erwartet der DWD Sturmböen.

In der Nacht zum Dienstag fällt ab den mittleren Lagen Schnee, ansonsten Regen. Die Temperaturen liegen zwischen 0 und 2 Grad, in mittleren Lagen gibt es Frost zwischen -3 und 0 Grad. In hohen Lagen rechnet der DWD mit letzten starken bis stürmischen Böen.

Weniger Schauer an Heiligabend

An Heiligabend kommt die Sonne anfangs kaum durch. Im Verlauf des Tages sollen die Schauer nachlassen. In mittleren und höheren Lagen fällt Niederschlag in Form von Schneeregen und Schnee. Die Höchstwerte liegen zwischen -1 Grad in den höchsten Lagen und +5 Grad am Rhein. Es weht schwacher Westwind, zeitweise mit frischen Böen. In der Nacht zu Mittwoch bildet sich Nebel. Bei Tiefstwerten von 0 bis -7 Grad kann es örtlich glatt werden.

Am ersten Weihnachtstag soll es nach der Auflösung des Nebels viel Sonne und keinen Niederschlag geben. Der DWD erwartet Höchsttemperaturen zwischen 6 Grad bei Mannheim und um den Gefrierpunkt in den höchsten Lagen. Der Wind soll meist schwach sein.