Wie Winfried Kretschmann und seine Frau die Corona-Demos erlebt haben

Plus Corona-Demonstranten versammeln sich vor dem Privathaus der Kretschmanns, pfeifen, schimpfen und buhen. Gerlinde Kretschmann erlebt die Situation hautnah.

Die Donau plätschert gemächlich dahin und kaum ein Mensch ist auf der Straße vor dem Privathaus des baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann, wo am Montag Hunderte sogenannte „Spaziergänger“ mit Trillerpfeifen, Ratschen, Beschimpfungen und Buh-Rufen für ohrenbetäubenden Lärm sorgten und die deutsche Nationalhymne sangen.