Henni Nachtsheim liebt die Unberechenbarkeit

Ob Fußball, Frauen oder Freunde: Henni Nachtsheim liebt das Unberechenbare. Das reize ihn als Fan der Frankfurter Eintracht und dies sei auch schon in anderer Hinsicht so gewesen, sagt der Comedian im Interview dem Sender Hit Radio FFH: «Das war schon immer so, auch bei den Jungs in der Schule. Ich mochte die, die man mit dem Lasso einfangen musste und auch bei den Frauen fand ich die am Anziehendsten, die ein bisschen unberechenbar waren.»

Er berichtet auch von seinen Haustieren, Nachtsheim ist stolzer Hundebesitzer: «Ich habe im Moment vier Beagles. Die sind super freundlich, ich kann nur nicht mit allen Vieren spazieren gehen, das gibt Leinenchaos», sagt Nachtsheim, der mit dem Comedy-Duo «Badesalz» bekannt wurde.

Daher gehe er eine Stunde mit zwei Hunden und eine weitere Stunde mit den restlichen. «Seitdem habe ich extrem durchtrainierte Beine. Ich trage immer kurze Hosen, auch im Winter, damit alle meine Beine sehen», sagt der 68-Jährige.