Mann treibt bewusstlos im Bodensee und stirbt in Klinik

Ein Mann ist in Radolfzell (Kreis Konstanz) beim Baden im Bodensee verunglückt und später im Krankenhaus gestorben. Der 37-Jährige sei bewusstlos im Wasser treibend von Zeugen entdeckt worden, teilte die Polizei mit. Sie brachten den Mann ans Ufer und starteten Wiederbelebungsmaßnahmen. Ein Krankenwagen brachte ihn in eine Klinik. Wie es genau zu dem Unfall kam, werde noch ermittelt.

Seit Beginn der Badesaison Anfang Mai sind in Baden-Württemberg bereits mehr als 20 Menschen in Flüssen und Seen, in Bächen, Teichen oder Häfen ums Leben gekommen.