Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Panorama
Icon Pfeil nach unten

Badeunfall: Schwimmer bei Bacharach im Rhein ertrunken

Badeunfall

Schwimmer bei Bacharach im Rhein ertrunken

Zwei Ausflügler möchten sich in der Mittagshitze im Rhein abkühlen. Für einen von beiden endet das Baden tödlich.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Trotz der eingeleiteten Suchmaßnahmen von Wasserschutzpolizei und Feuerwehr konnte die Person nur noch tot geborgen werden. (Symbolbild)
    Trotz der eingeleiteten Suchmaßnahmen von Wasserschutzpolizei und Feuerwehr konnte die Person nur noch tot geborgen werden. (Symbolbild) Foto: Silas Stein/dpa

    Ein Schwimmer ist bei Bacharach im Rhein ertrunken. Wie die Polizei mitteilte, wollten zwei Personen in der Mittagshitze im Rhein schwimmen gehen. Eine von beiden sei dann wortlos abgetrieben. Trotz sofort eingeleiteter Suchmaßnahmen durch Feuerwehr und Wasserschutzpolizei, konnte die Person einige Kilometer weiter nur noch Tod geborgen werden, hieß es. Der genaue Unfallhergang sei Gegenstand weiterer polizeilicher Ermittlungen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden