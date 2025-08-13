Schwimmer bei Bacharach im Rhein ertrunken

Ein Schwimmer ist bei Bacharach im Rhein ertrunken. Wie die Polizei mitteilte, wollten zwei Personen in der Mittagshitze im Rhein schwimmen gehen. Eine von beiden sei dann wortlos abgetrieben. Trotz sofort eingeleiteter Suchmaßnahmen durch Feuerwehr und Wasserschutzpolizei, konnte die Person einige Kilometer weiter nur noch Tod geborgen werden, hieß es. Der genaue Unfallhergang sei Gegenstand weiterer polizeilicher Ermittlungen.
Badeunfall
