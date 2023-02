"Im Westen nichts Neues" räumt bei den britischen Oscars ab

"Im Westen nichts Neues" wurde bei den Awards der britischen Filmbranche mit sieben Auszeichnungen bedacht. Das Weltkriegsdrama könnte bei den Oscars ebenfalls abräumen.

"Im Westen nichts Neues" hat bei den Awards der British Academy of Film and Television Arts (Bafta) ordentlich abgeräumt. Das deutsche Weltkriegsdrama wurde bei den Awards, die gerne auch als britische Oscars bezeichnet werden, siebenmal ausgezeichnet. Unter anderem wurde der Film am Sonntag in London zum besten Film gekürte. Auch der Preis für die beste Regie ging an "Im Westen nichts Neues".

British Academy of Film and Television Arts: 7 Auszeichnungen für "Im Westen nichts Neues"

Der Komponist Volker Bertelmann, der unter dem Namen Hauschka arbeitet, wurde für die beste Filmmusik ausgezeichnet. Außerdem erhielt Regisseur Edward Berger die Auszeichnung für den besten nicht-englischsprachigen Film.

"Im Westen nichts Neues" war bei den Bafta-Awards insgesamt 14 Mal nominiert worden. Damit stellte der Streifen einen der ausländischen Filme dar, welche die meisten Nominierungen in der britischen Filmgeschichte erhalten hatten.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

"Im Westen nichts Neues" bei den britischen Oscars ausgezeichnet: Regisseur Berger wendet sich bei Dankesrede an seine Tochter

Berger wandte sich bei seiner Dankesrede an seine Tochter Matilda. Sie hatte den Antikriegsroman "Im Westen nichts Neues" von Erich-Maria Remarque aus dem Jahr 1928 in der Schule gelesen. Anschließend soll sie ihren Vater davon überzeugt haben, einen neuen Film über das Weltkriegsdrama zu drehen.

Die Netflix-Produktion "Im Westen nichts Neues" dreht sich rund um die Erlebnisse eines jungen deutschen Soldaten, der sich im Zuge des Ersten Weltkriegs freiwillig zum Militär meldet. Er will unbedingt dabei sein, wenn die deutschen Truppen Paris einnehmen. An der Front stellt er dann aber fest, dass er Kanonenfutter ist und erlebt das ganze Leid eines Krieges. Der Soldat Paul Bäumer wird von Schauspieler Felix Kammerer verkörpert.

Wie viele Oscars holt "Im Westen nichts Neues"?

Die Bafta-Awards gehören zu den wichtigsten Auszeichnungen der Branche. Sie gelten aber nicht unbedingt als Vorbote für die Oscars, welche in drei Wochen in Los Angeles vergeben werden. Zu groß waren die Unterschiede bei den Vergaben in den letzten Jahren. O"Im Westen nichts Neues" ist für neun Oscars nominiertscars 2023: Alle Nominierungen im Überblick

Lesen Sie dazu auch

Der deutsche Film könnte aber auch bei den wichtigsten Awards der Filmbranche ordentlich abräumen. "Im Westen nichts Neues" ist für neun Oscars nominiert worden.