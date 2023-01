NRW

Gab es eine Sabotage bei der Deutschen Bahn?

Offenbar gab es in Nordrhein-Westfalen am Sonntag an drei Stellen Sabotage-Aktionen im Streckennetz der Deutschen Bahn.

Bei der Deutschen Bahn in NRW gab es am Sonntag massive Probleme. Der Grund dafür waren offenbar bewusste Sabotageaktionen an drei Stellen.

Von Svenja Moller