Neue Bahn-Streiks drohen ab November: DB verhandelt mit der GDL

Im Herbst starten die Tarifverhandlungen der Deutschen Bahn mit der Lokführer-Gewerkschaft GDL. Reisende müssen sich daher erneut auf drohende Streiks einstellen - auch an Weihnachten.

Das Jahr 2023 war für Bahn-Reisende bisher nicht immer entspannt - lange Wartezeiten, Ausfälle und viel Stillstand an Bahnhöfen und auf deutschen Eisenbahnstrecken. Hintergrund war der lange Tarifkonflikt zwischen der Deutschen Bahn, der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG). In beiden Fällen wurden mittlerweile Einigungen erzielt.

Doch nun steht auch noch die GDL, die Gewerkschaft deutscher Lokomotivführer, für Verhandlungen mit der Deutschen Bahn in den Startlöchern.

Tarifverhandlungen zwischen Bahn und GDL: Wann starten die Gespräche?

Die Tarifverträge zwischen GDL und DB liefen laut der Deutschen Bahn noch bis Ende Oktober 2023. Bis dahin galt die Friedenspflicht und Streiks waren zu diesem Zeitpunkt noch nicht möglich. Die Tarifverhandlungen für einen neuen Vertrag beginnen im Herbst. Der erste Gesprächstermin ist laut der Deutschen Presseagentur (dpa) für Donnerstag, 9. November 2023, angesetzt.

GDL droht mit unbefristeten Bahn-Streiks - auch über Weihnachten

Schon vor Beginn der Tarifverhandlungen, hatte sich GDL-Chef Claus Weselsky zu Wort gemeldet, mit Bahnstreiks gedroht und einen "Weihnachtsfrieden" abgelehnt. Der dpa zufolge will Weselsky sich nicht lange mit Warnstreiks aufhalten, sondern die Gewerkschaftsmitglieder schnell in einer Urabstimmung über unbefristete Streiks abstimmen lassen. "Warum soll ich in irgendeiner Form nur ein kleines Tamtam veranstalten, wenn ich weiß, dass es auf die andere Seite keine Wirkung entfaltet?", sagte der GDL-Chef der dpa. Gegenüber unserer Zeitung sagte er "Die Beschäftigten der Bahn haben die Messer schon gewetzt und wollen die Auseinandersetzung". Weselsky hält einen Streik kurz vor Beginn der Verhandlungen für unausweichlich und glaube nicht, dass diese Tarifrunde ohne Streik auskommen werde.

Die Gewerkschaft prüft aktuell ob eine solche Urabstimmung rechtlich bereits vor Beginn der Tarifverhandlungen möglich ist. Dann müssten sich Bahn-Reisende schon ab 9. November auf unbefristete Streiks bei der Bahn einstellen. GDL-Chef Claus Weselsky sagte der dpa, dass es in den Verhandlungen mit der Deutschen Bahn "mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit" gar keine oder nur ein oder zwei Warnstreiks geben werde bevor unbefristet gestreikt würde. Denn um den Forderungen Nachdruck zu verleihen brauche es längere Arbeitskampfmaßnahmen.

Mit Warnstreiks oder unbefristete Streiks macht die GDL auch vor Weihnachten keinen Halt. Den "Weihnachtsfrieden", den die Deutsche Bahn der Gewerkschaft laut der dpa vorgeschlagen hat, hat GDL-Chef Claus Weselsky abgelehnt. Der Grund: Man wisse noch nicht, wie sich die Verhandlungen entwickeln würden.

Bahn-Streiks drohen ab November und über Weihnachten: Was bedeutet das für Reisende?

Aktuell gibt es noch keine konkreten Termine für einen Streik bei der Bahn. Wer also für den Zeitraum nach dem 9. November oder über die Weihnachtsfeiertage einen Zug gebucht hat oder eine Reise plant, muss zwar noch keine Angst haben, dass die Fahrt ausfällt, sollte sich aber vielleicht schon einmal mit der Möglichkeit eines Bahn-Streiks auseinandersetzen.

Bahn-Reisende haben übrigens im Falle eines Streiks bestimmte Rechte und können ihr Geld für das Ticket zurückholen.

Tarifverhandlungen mit der Bahn: Was fordert die GDL?

Die GDL hat ihre Forderungen für die Tarifverhandlungen 2023 mit der Deutschen Bahn bereits im Juni vorgestellt. Diese sind noch einmal deutlich schärfer, als es die Forderungen der EVG im Tarifkonflikt mit der Bahn waren. Die Hauptforderung beinhaltet laut einem Bericht des ZDF die Absenkung der Wochenarbeitszeit für Schichtarbeiter von 38 auf 35 Stunden. Die GDL fordert zudem auch 555 Euro mehr im Monat und eine Inflationsprämie von 3.000 Euro.

Unter dem Namen "Fünf für Fünf" hat die GDL ihre fünf zentralen Forderungen für fünf Beschäftigungsgruppen - Arbeitnehmer beim Netzbetrieb, der Netzinstandhaltung, der Fahrzeuginstandhaltung, des Zugpersonals sowie Auszubildende - zusammengefasst. Dabei soll die Laufzeit des neuen Tarifvertrags maximal zwölf Monate betragen.

Das sind die zentralen Forderungen der GDL in der Übersicht: