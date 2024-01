Bahnstreik: Ist Flixtrain auch vom GDL-Streik betroffen?

Der Bahnstreik der GDL läuft. Doch wie ist es um Alternativen wie Flixtrain bestellt? Stehen dort etwa auch die Züge still?

Fahrgäste der Deutschen Bahn müssen wieder gute Nerven mitbringen, wenn sie an Deutschlands Bahnhöfen unterwegs sind. Denn wie die Gewerkschaft deutscher Lokführer (GDL) hat ihren mehrtägigen Bahnstreik im Januar 2024 begonnen.

Aber sind dabei auch Mit-Wettbewerber wie Flixtrain von den Zugausfällen betroffen? Das erfahren Sie in diesem Artikel.

Bahnstreik der GDL: Ist Flixtrain auch betroffen?

Wie aus einer Mitteilung vom 7. Januar hervorgeht, ruft die Gewerkschaft ihre Mitglieder bei der Deutschen Bahn AG (DB), Transdev und City Bahn Chemnitz dazu auf, vom 10. Januar um 2 Uhr, bis zum 12. Januar um 18 Uhr ihre Arbeit niederzulegen. Am Abend zuvor sollen auch schon Güterzüge von dem Streik betroffen sein.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Zum Streik aufgerufen sind sämtliche GDL-Mitglieder, die als Arbeitnehmer bei der Deutschen Bahn AG (DB), Transdev und City Bahn Chemnitz beschäftigt sind. Die Deutsche Bahn teilt mit, einen Notfahrplan mit einem "stark reduzierten Angebot an Fahrten" anbieten zu wollen. "Der Notfahrplan sichert nur ein sehr begrenztes Zugangebot im Fern-, Regional- und S-Bahn-Verkehr der DB. Bitte sehen Sie von nicht notwendigen Reisen während des GDL-Streiks ab und verschieben Sie Ihre Reise auf einen anderen Zeitpunkt", so die Bahn in einer Mitteilung.

GDL Bahnstreik im Dezember: Fahren die Züge und Busse von Flixtrain und Flixbus?

Für die meisten Fahrgäste dürfte die Ankündigung dieses Warnstreiks sehr kurzfristig gekommen sein, so dass sich manch ein Reisender fragt, ob er möglicherweise auf einen Mitbewerber der Deutschen Bahn - wie beispielsweise Flixtrain - wechseln kann. Tatsächlich könnten Fahrgäste bei dem Unternehmen mit Sitz in München Glück haben, denn das Unternehmen Flixbus gehört nicht zur DB und die Mitarbeiter sind auch nicht zum Streik aufgerufen. Damit dürften sich Reisende auf die Verbindungen von Flixbus und Flixtrain verlassen können. Doch Achtung: Wenn viele Bahnreisende auf diese Verbindungen umsteigen, wirkt sich das natürlich auf die Auslastung aus. Die Tickets für Busse und Züge des Münchner Unternehmens könnten dann schnell ausverkauft sein.

Claus Weselsky, der Vorsitzender der GDL, hatte die Tarifverhandlungen bereits am 24. November für gescheitert erklärt, weil die Bahn auf einige der GDL-Forderungen in den aktuellen Tarifverhandlungen nicht eingegangen war. Ein besonders großer Streitpunkt: Die 35-Stunden-Woche in einer 4-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich.

Übrigens: Wenn die öffentlichen Verkehrsmittel nicht fahren, fragt sich so manch ein Arbeitnehmer, ob er einfach zu Hause bleiben kann. Allerdings ist das wegen des Arbeitsvertraglichen "Erfüllungsanspruchs" nicht so einfach. Wer von einem Streik betroffen ist, hat als Fahrgast allerdings Recht auf Erstattung, wie die Verbraucherzentrale klarstelle.