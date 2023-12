Bahnstreik: Ist Flixtrain auch vom GDL-Streik betroffen?

Der Bahnstreik der GDL läuft. Doch wie ist es um Alternativen wie Flixtrain bestellt? Stehen dort etwa auch die Züge still?

Fahrgäste der Deutschen Bahn müssen auch am Freitag (8. Dezember 2023) wieder gute Nerven mitbringen, wenn sie an Deutschlands Bahnhöfen unterwegs sind. Denn wie die Gewerkschaft deutscher Lokführer (GDL) am Mittwochabend angekündigt hat, steht wegen der gescheiterten Tarifverhandlungen mit der Deutschen Bahn auch heute ein Warnstreik an. Wann dieser stattfindet und ob auch Mit-Wettbewerber Flixtrain von den Zugausfällen betroffen ist, erfahren Sie in diesem Artikel.

Übrigens: Wer im Süden Deutschlands unterwegs ist, muss sich ebenfalls auf die Auswirkungen des Bahnstreiks gefasst machen. Sowohl in Bayern als auch in Baden-Württemberg sind Strecken betroffen.

Bahnstreik der GDL: Ist Flixtrain auch betroffen?

"Ausgerechnet vor dem Wochenende!", wird sich manch ein Fahrgast am Mittwochabend gedacht haben, als die GDL ihren - in dieser Tarifrunde - zweiten Warnstreik für Donnerstag und Freitag ankündigte. Seit 18 Uhr am Donnerstag (7. Dezember) stehen laut der Gewerkschaft die Güterzüge still, seit 22 Uhr sind auch die Personenzüge von dem Streik betroffen. Schluss ist erst heute Abend: Ab Freitagabend (22 Uhr) sollen alle Züge wieder Rollen.

Zum Streik aufgerufen sind sämtliche Arbeitnehmer unter anderem in den Bereichen Regional- und Fernverkehr sowie die Mitarbeiter der S-Bahnen in Berlin und Hamburg. Neben der Deutschen Bahn soll der Ausstand laut einem Bericht von tagesschau.de auch für die Regionalzug-Betreiber Transdev, AKN Eisenbahn und City-Bahn Chemnitz gelten. Die Deutsche Bahn plant laut des Berichts während des Warnstreiks erneut rund 20 Prozent des Fernverkehrs aufrecht zu erhalten - ähnlich wie bei dem letzten GDL-Streik im November.

GDL Bahnstreik im Dezember: Fahren die Züge und Busse von Flixtrain und Flixbus?

Für die meisten Fahrgäste dürfte die Ankündigung dieses Warnstreiks sehr kurzfristig gekommen sein, so dass sich manch ein Reisender fragt, ob er möglicherweise auf einen Mitbewerber der Deutschen Bahn - wie beispielsweise Flixtrain - wechseln kann. Tatsächlich könnten Fahrgäste bei dem Unternehmen mit Sitz in München Glück haben, denn wie eine Sprecherin von Flixtrain auf Nachfrage unserer Zeitung bestätigt sind die Züge des Unternehmens nicht vom GDL-Streik betroffen. "Flixbusse und Flixtrains werden wie gewohnt unterwegs sein. Auf den meisten Strecken bei FlixBus sind auch noch Tickets verfügbar", sagte die Sprecherin am Donnerstagvormittag.

Während bei der Bahn die Vorbereitungen auf den anstehenden Streik auf Hochtouren laufen, können sich Fahrgäste zumindest für die Weihnachtsfeiertage und die erste Januarwoche scheinbar beruhigt auf ihre Besuche bei Freunden und Familien freuen. Denn wie Claus Weselsky, der Vorsitzender der GDL, gegenüber dem Mitteldeutschen Rundfunk (MDR) ankündigte, werde der eintägige Streik im Dezember die letzte Streikaktion seiner Gewerkschaft in diesem Jahr sein. Auch bis zum 7. Januar werde es keinen weiteren Arbeitskampf geben, erklärte Weselsky.

Ein Bahnstreik zu Weihnachten scheint damit (Stand 7. Dezember) zunächst vom Tisch zu sein - wenngleich die Bahn für alle Fälle bereits Notfallpläne erarbeitet hat.

Weselsky hatte die Tarifverhandlungen am 24. November für gescheitert erklärt, weil die Bahn auf einige der GDL-Forderungen in den aktuellen Tarifverhandlungen nicht eingegangen war. Ein besonders großer Streitpunkt: Die 35-Stunden-Woche in einer 4-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich.

Übrigens: Wenn die öffentlichen Verkehrsmittel nicht fahren, fragt sich so manch ein Arbeitnehmer, ob er einfach zu Hause bleiben kann. Allerdings ist das wegen des Arbeitsvertraglichen "Erfüllungsanspruchs" nicht so einfach. Wer von einem Streik betroffen ist, hat als Fahrgast allerdings Recht auf Erstattung, wie die Verbraucherzentrale klarstelle.