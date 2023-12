Bahnstreik im Januar 2024: GDL kündigt längere Streiks an

Ab Januar 2024 soll es wieder neue Streiks bei der Bahn geben. Wann es soweit ist, lesen Sie in diesem Artikel.

Erst am 7. Dezember 2023 wurde die Bahn bestreikt - zumindest das letzte Mal für dieses Jahr - doch nun hat GDL-Chef Claus Weselsky neue Arbeitskämpfe angekündigt. Alles Wichtige dazu im Überblick.

Bahnstreiks im Januar 2024: GDL-Chef Weselsky kündigt weitere Arbeitskämpfe an

Im Interview mit der Augsburger Allgemeinen Zeitung sprach Weselsky nun über mögliche neue Streiks bei der Bahn. Demnach sollen am 19. Dezember die Stimmen der GDL-Mitglieder zur Urabstimmung ausgezählt sein. Dabei stimmten die Mitglieder darüber ab, ob es zu unbefristeten Streiks kommen soll.

Ist dies der Fall, soll es schon bald zu derartigen Arbeitsniederlegungen kommen, so Weselsky. "Im Januar wird es nach einer erfolgreichen Urabstimmung längere Streiks geben", sagte der GDL-Chef, "es bleibt nicht bei weiteren 24-Stunden-Streiks." Bereits zwei solcher 24-Stunden-Streiks hatte die GDL durchgeführt. Zuletzt vom 7. bis 8. Dezember 2023. Diese hätten jedoch "bei den Bahn-Vorständen eine Nullwirkung erzielt", so Weselsky weiter.

Bahnstreiks im Januar 2024: Wann finden sie statt?

Weiter sagte Weselsky, dass ab dem 8. Januar 2024 mit weiteren "längeren Arbeitskämpfen" gerechnet werden müsse. "Wir werden die Blockadehaltung der Bahn aufbrechen", so Weselsky, "anders geht es nicht."

Auf die Frage, ob der GDL-Chef nach einer erfolgreichen Urabstimmung auch unbefristete Streiks in Erwägung ziehe, antwortete Weselsky: "Wir sind so verantwortungsbewusst, dass wir nicht auf ewige Zeiten streiken werden. Wir werden in Maßen die Bahn bestreiken." Um "das System 'Bahn' zum Stehen zu bringen", müsse die GDL nicht unbefristete Arbeitskämpfe führen, so Weselsky weiter.

Deutsche Bahn und GDL: Was fordert die Gewerkschaft in den Verhandlungen?

Was die GDL von der Deutschen Bahn fordert, lässt sich in drei Stichpunkten zusammenfassen:

Lohnerhöhung von mindestens 555 Euro. Gleichzeitig solle die Wochenarbeitszeit von 38 auf 35 Stunden reduziert werden.

Inflationsausgleichsprämie von 3000 Euro sowie für Auszubildende in Höhe von 1500 Euro.

Erhöhung der Ausbildungsvergütung um mindestens 324 Euro und eine Vereinheitlichung der Vergütung bei allen Eisenbahnen.

Die Deutsche Bahn bot der Gewerkschaft bislang eine Lohnerhöhung von elf Prozent sowie eine Inflationsausgleichsprämie. Der größte Knackpunkt bei den Verhandlungen ist allerdings die Reduzierung der Wochenarbeitszeit.