Bahnstreik in Bayern heute: Wie lange dauert der GDL-Streik und wo wird gestreikt?

Der Bahnstreik in Bayern heute im Januar 2024 führt zu vielen Zugausfällen. Wie lange geht der GDL-Streik? Hier bekommen Fahrgäse die wichtigsten Infos.

Der erneute Bahnstreik in Bayern hat heute massive Auswirkungen für Bahnreisende. Der Streik der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) wurde Anfang der Woche angekündigt und soll insgesamt sechs Tage dauern.

Wo wird gestreikt? Wie lange dauert der GDL-Streik? Und was müssen Fahrgäste sonst noch wissen? Hier bekommen Sie die wichtigsten Infos zum Bahnstreik in Bayern im Januar 2024.

Bahnstreik in Bayern heute: Wie lange dauert der GDL-Streik?

Bereits seit Mittwoch, 24. Januar 2024, um 2 Uhr kommt es auf den Strecken der Deutschen Bahn in Bayern zu Streiks. Der Bahnstreik dauert bis Montag kommender Woche, 29. Januar 2024, um 18 Uhr. Die Gewerkschaftsmitglieder bei der für Güterverkehr zuständigen DB Cargo streiken bereits seit Dienstagabend. Fahrgäste müssen aktuell mit Tausenden Zugausfällen rechnen.

GDL-Chef Claus Weselsky hatte bereits am 12. Januar angekündigt: "Vom Prinzip her wird es länger und härter – das ist die Botschaft", sagte er damals bei einer Pressekonferenz. Den jüngsten Streikbemühungen der GDL war eine Urabstimmung der Mitglieder vorausgegangen. Diese hatten sich für unbefristete Streiks ausgesprochen. Die Bahn hatte jüngst sogar versucht einen GDL-Streik gerichtlich zu stoppen, war allerdings gescheitert.

GDL-Streik in Bayern aktuell im Januar 2024: Wo wird gestreikt?

Die meisten Reisenden dürften in Sachen Streik bereits erprobt sein. Wie bei jeder anderen Zugverspätung können Sie sich auf bahn.de und in der App DB Navigator über eventuelle Ausfälle auf Ihrer Strecke informieren. Hier hat die Bahn bereits bei den vorangegangenen Streiks recht zügig über Einschränkungen informiert.

Alle Strecken der Deutschen Bahn in Bayern sind von dem Streik bestroffen. Auf ihrer Website informiert die DB Regio Bayern über die aktuelle Betriebslage und legt den Notfallfahrplan dar:

Oberbayern:

Werdenfels : Stabiles Grundangebot geplant; Garmisch - München (mind. Zwei-Stunden-Takt, tagsüber weitestgehend Eine-Stunde-Takt); Murnau-Oberammergau und Tutzing - Kochel Zwei-bis-Drei-Stunden-Takt; Außerfernbahn Vier-Stunden-Takt; Mittenwald-Innsbruck Zwei-Stunden-Takt

Ringzug West/ NBS : RB 16 : Eine-Stunde-Takt München-Ingolstadt ; Zwei-Stunden-Takt Ingolstadt-Treuchtlingen-Nürnberg ; RE 16 : Zwei-Stunden-Takt Nürnberg-Donauwörth ; RE 1 : Zwei-Stunden-Takt Ingolstadt-Nürnberg

München-Passau : Zwei-Stunden-Takt

ÜFEX RE 22 (mit Zusatzhalten für RB 33 ) Zwei-Stunden-Takt

RB 33 Freising-Landshut Komplettausfall

RE 2 München-Hof : verkehrt ausgedünnt nur zwischen München-Regensburg

RB 74: Komplettausfall

Allgäu:

RE 75 : Zwei-Stunden-Takt (mit zusätzlichen Halten für RS 7 zwischen Memmingen und Senden )

RE 7 : Zwei-Stunden-Takt Lindau-Buchloe

RS 71 : Zwei-Stunden-Takt Ulm-Weißenhorn

RS 7 : Komplettausfall

RE 70/76 : Komplettausfall

RE 17 : Komplettausfall

RE 71/73 : Komplettausfall

RE 79 : es verkehren wenige einzelne Zugpaare

RB 94 : Komplettausfall

Mittelschwabenbahn und Außerfernbahn: z.T. Ersatzleistungen mit Bus

Mittelfranken:

S-Bahn Nürnberg : S1-S4 annähernder Eine-Stunde-Takt, S5 Komplettausfall, S6 Zwei-Stunden-Takt

Dieselnetz Nürnberg : RB 11 : Zwei-Stunden-Takt; RB 12 : Ein-bis-Zwei-Stunden-Takt; RB 21 : annähernder Eine-Stunde-Takt; RB 30/RB 31: annähernder Eine-Stunde-Takt; RB 61 , RB 62 , RB 82 , RB 91 : Komplettausfall; RB 81 : Zwei-Stunden-Takt

RE 50: Komplettausfall

Unterfranken:

Main-Spessart-Express : RE 54/55 zwischen Zwei-Stunden- und Vier-Stunden-Takt mit zusätzlichen Halten zwischen Bamberg - Würzburg/Gemünden als Ersatz für Ausfall RB 53

E-Netz Mainfranken: RE 10 Zwei-bis-Drei-Stunden-Takt; RB 53 überwiegend im Ausfall mit Einzelleistungen bis/von Schlüchtern bzw. Vier-Stunden-Takt Würzburg - Bamberg; RB 79 Komplettausfall; RB 85 Zwei-Stunden-Takt

Nordostbayern:

RE 31 : kein Zugverkehr zwischen Hof und Pegnitz

RE 40 : kein Zugverkehr zwischen Schwandorf und Regensburg

RE 47 : kein Zugverkehr zwischen Furth im Wald und Schwandorf

RE 33 : kein Zugverkehr zwischen Marktredwitz und Cheb

RE 14: weitestgehend zweistündlich Saalfeld-Bamberg / weitestgehend vierstündlich von/bis Nürnberg

RB 25: weitestgehend zweistündlich Bamberg-Kronach

RE 20: entfällt zwischen Bamberg und Würzburg

RE 19 : fällt aus

fast keine Fahrten auf den parallel bedienten Strecken Lichtenfels-Coburg / Coburg-Sonneberg stark ausgedünnt

Bahnstreik aktuell: Was passiert mit meinem Bahn-Ticket?

Wer vom Bahnstreik betroffen ist, kann mit seinem Ticket auch nach dem Streik fahren. In allen Fällen rät die Bahn zu einer Sitzplatzreservierung.

Wer seine Reise nicht verschieben kann, hat übrigens immer die Möglichkeit, bei der Bahn eine Rückerstattung zu beantragen.

Deutsche Bahn und GDL: Verhandlungen erneut gescheitert - Darum geht es im Tarifstreit

Erst am 19. Januar hatte die Deutsche Bahn ein neues Tarifangebot vorgelegt, um die GDL wieder an den Verhandlungstisch zu holen. Darin ist unter anderem auch eine Option zu einer Stunde weniger Arbeitszeit für Lokführer und Zugbegleiter ab dem 1. Januar 2026 enthalten. Für neue Verhandlungen reichte dies aber offenbar nicht aus. "Mit dem dritten und angeblich verbesserten Angebot hat die Deutsche Bahn AG erneut gezeigt, dass sie ihren bisherige Verweigerungs- und Konfrontationskurs unverdrossen weiter verfolgt - von Einigungswillen keine Spur", hieß es in der GDL-Mitteilung.

Die DB hingegen verteidigte ihr Angebot an die GDL. "Die DB setzt auf Kompromisse, die GDL verschärft maßlos den Konflikt", teilte ein Sprecher gegenüber der dpa mit. Wer bei einem neuen Angebot noch nicht einmal an den Verhandlungstisch komme, der handle absolut unverantwortlich.

Der nun angekündigte Arbeitskampf wäre der vierte im laufenden Tarifkonflikt. Vor dem Jahreswechsel legte die GDL bei zwei Warnstreiks große Teile des Personenverkehrs lahm, im Januar folgte dann ein dreitägiger Streik mit ähnlicher Wirkung. DB-Personalvorstand Martin Seiler kritisierte am Freitag, dass die GDL Streiks nicht als letztes Mittel einsetze, sondern als Mittel der Selbstinszenierung.

Das am Freitag präsentierte Angebot der Bahn sieht 4,8 Prozent mehr Geld für die Beschäftigten ab August und weitere 5 Prozent mehr ab April 2025 vor. Zudem ist die Zahlung der Inflationsausgleichsprämie gleich nach einem möglichen Tarifabschluss vorgesehen. Die Laufzeit soll dem DB-Angebot zufolge bei 32 Monaten liegen.

Lokführern und Zugbegleitern bietet die Bahn darüber hinaus an, ab dem 1. Januar 2026 die Arbeitszeit bei gleichem Gehalt von 38 auf 37 Stunden zu reduzieren. Wer sich gegen die Absenkung entscheidet, bekommt gemäß dem Angebot stattdessen 2,7 Prozent mehr Geld. In Summe erhielten die Beschäftigten, die bei der aktuellen Arbeitszeit bleiben, mit dem Angebot brutto 13 Prozent mehr Geld als jetzt. Die GDL fordert 555 Euro mehr pro Monat sowie eine Inflationsausgleichsprämie bei 12 Monaten Laufzeit.