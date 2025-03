Drei Tote nach Kollision von Tanklaster und Tram: Ermittlungen gegen Lkw-Fahrer

In der Gemeinde Ubstadt-Weiher in Baden-Württemberg ist es am Dienstag zu einem schweren Unfall gekommen. Ein Tanklaster ist mit einer Tram an einem unbeschrankten Bahnübergang kollidiert. Daraufhin brach ein Feuer aus. Wie die Polizei am Abend mitteilte, kamen bei dem Unfall drei Menschen ums Leben. Es handelt sich um zwei Fahrgäste sowie die 59 Jahre alte Tramfahrerin.

Der genaue Unfallhergang ist noch unklar. Wie die Staatsanwaltschaft am Mittwochnachmittag mitteilte, werde gegen den Fahrer des Tanklasters wegen fahrlässiger Tötung ermittelt.

Mehrere Verletzte und drei Tote nach Tanklaster-Unfall in Ubstadt-Weiher

Als die Kriminaltechnik Stunden nach dem Unfall den Unfallort absuchte, wurden zwei weitere Personen im Bereich der ausgebrannten Bahn tot aufgefunden, nachdem bereits am späten Nachmittag ein Leichnam gefunden worden war. Die Identifizierung der drei Verstorbenen dauere aufgrund der Schwere der Verletzungen an, erklärte das Polizeipräsidium Karlsruhe in einer Pressemitteilung.

Zuvor hatte die Polizei bereits am Nachmittag erklärt, dass sich der Fahrer des mit Heizöl beladenen Lastwagens schwer verletzt habe. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Mindestens zehn Fahrgäste hätten demnach leichte Verletzungen erlitten. Zwei weitere Personen, die mutmaßlich in der Bahn waren, wurden zunächst noch vermisst. Es könnte sich um die beiden gefundenen Toten handeln.

Icon Vergrößern Die Tram und der Tanklaster wurden durch das Feuer fast völlig zerstört. Foto: Rene Priebe, dpa Icon Schließen Schließen Die Tram und der Tanklaster wurden durch das Feuer fast völlig zerstört. Foto: Rene Priebe, dpa

Die Ursache für den Unfall ist noch unklar, teilte die Polizei mit. Demnach seien der Tanklaster und die Straßenbahn auf der Landstraße 552 kurz vor der Ortseinfahrt Zeutern um kurz nach 14 Uhr zusammengestoßen. Der Unfall hat sich demnach an einem unbeschrankten Bahnübergang ereignet. Es muss nun geprüft werden, ob etwa Signale fehlerhaft waren oder übersehen wurden.

Feuer nach Kollision von Tanklaster und Straßenbahn in Nordbaden

Über die Schadenshöhe ist noch nichts bekannt. Die L552 war am noch am späten Abend in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste waren mit Dutzenden Kräften sowie einem Polizei- und einem Rettungshubschrauber im Einsatz.

Icon Vergrößern Die Rauchwolke ist nach dem Zusammenstoß zwischen einem Tanklaster und einer Straßenbahn weit sichtbar. Foto: Rene Priebe, dpa Icon Schließen Schließen Die Rauchwolke ist nach dem Zusammenstoß zwischen einem Tanklaster und einer Straßenbahn weit sichtbar. Foto: Rene Priebe, dpa

Die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) teilte noch am Nachmittag mit, dass die Linien S31 und S32 wegen des Unfalls nicht wie normal verkehren können und zwischen Bruchsal Bahnhof und Menzingen Bahnhof beziehungsweise Odenheim Bahnhof unterbrochen sind. Es sei ein Schienenersatzverkehr zwischen Bruchsal und Menzingen beziehungsweise Zeutern eingerichtet worden. (mit dpa)