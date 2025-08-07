Umleitungen wegen Bauarbeiten im Frankfurter Hauptbahnhof

Wegen Bauarbeiten am Frankfurter Hauptbahnhof müssen sich Fahrgäste ab 22. August auf Einschränkungen des Zugverkehrs einstellen. Unter anderem werden Weichen, Schienen und Schwellen an mehreren Stellen erneuert, wie die Deutsche Bahn mitteilt.

Die Arbeiten erfolgen gebündelt an den sechs Wochenenden zwischen 22. August und 28. September (von Freitag 21.00 Uhr bis Montag 5.00 Uhr) sowie nachts jeweils zwischen 22.00 und 5.00 Uhr. Dies soll die Auswirkungen so gering wie möglich halten.

Vor Fahrtantritt informieren

Während der Arbeiten werde der Zugang zu den Bahnsteigen 14/15 sowie 16/17 nicht möglich sein. Die Bahn kündigte zudem Gleisänderungen, Umleitungen und Änderungen im Zugverkehr an. Dies betreffe mehrere Linien der Hessischen Landesbahn (HLB). Einzelne Fernverkehrszüge halten zudem nicht am Hauptbahnhof, sondern in Frankfurt-Süd oder Frankfurt-West oder enden bereits in Bad Nauheim.

Für Vorarbeiten würden bereits ab 11. August verschiedene Abstellgleise im Hauptbahnhof genutzt, dies habe Auswirkungen auf den Zugverkehr. Züge der HLB mit den Linien RB 37 sowie RB 40/41 könnten deshalb den Hauptbahnhof nicht anfahren. Fahrgäste werden gebeten, sich vor Fahrtantritt zu informieren. Insgesamt würden mehr als acht Millionen Euro in die Infrastruktur des Hauptbahnhofs investiert, teilt die Bahn mit.

