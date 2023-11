Bambi-Verleihung: Nominiert und erste Gewinner im Überblick

Am Donnerstag wird der Bambi zum ersten Mal nach einer dreijährigen Corona-Pause wieder verliehen. Die ersten Gewinner und Nominierten stehen bereits fest.

Nach einer dreijährigen Corona-Pause kehrt der Bambi in diesem Jahr zurück. Am Donnerstag (16. November) findet die 75. Preisverleihung mit einer Gala in den Bavaria Filmstudios in München statt. Die Trophäe wird in insgesamt zwölf Kategorien vergeben. Inzwischen stehen die ersten Nominierten und auch schon die ersten Preisträger fest.

Bambi 2023: Erste Gewinner stehen schon fest

In der Kategorie "Schauspiel International" wird der dänische Schauspieler Mads Mikkelsen geehrt. "Mads Mikkelsen beeindruckt nicht nur durch seine schauspielerische Vielseitigkeit, sondern auch durch seine Beständigkeit und Hingabe zum Handwerk. Seine Fähigkeit, sich immer wieder in unterschiedlichste Rollen zu verwandeln, zeugt von seinem außergewöhnlichen Talent und seiner tiefen Leidenschaft für die Schauspielkunst", so die Bambi-Jury.

Die schwedische Popsängerin Zara Larsson erhält in diesem Jahr die Auszeichnung in der Kategorie "Musik International". "Mit ihrer glockenklaren Stimme hat Zara Larsson einen kometenhaften Aufstieg hingelegt und ist mit ihren jungen 25 Jahren schon ein weltweit gefeierter Superstar", teilte Hubert Burda Media in München mit und nannte sie "eine Ausnahmekünstlerin".

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Auch Peter Maffay darf sich in diesem Jahr über einen Bambi freuen. Der Musiker wird als "Legende" für sein Lebenswerk geehrt. "Seit mehr als einem halben Jahrhundert begeistert Peter Maffay sein Publikum und nimmt es mit auf seine persönliche Lebensreise. Mit seiner Musik und seiner Schaffenskraft verbindet er Generationen seit 55 Jahren", heißt es in der Begründung.

Nominierte für Bambi 2023 im Überblick

Die Jury zeichnet auch in diesem Jahr exzellente Leistungen in Schauspiel und Film mit einem Bambi aus. Die Nominierten in den Kategorien "Schauspielerin National", "Schauspieler National" und "Film National" stehen inzwischen fest.

Film National:

"Einfach mal was Schönes"

"Oskars Kleid"

"Tausend Zeilen"

Schauspielerin National:

Jeanette Hain (in "Luden - Könige der Reeperbahn ")

(in "Luden - Könige der ") Karoline Herfurth (in "Einfach mal was Schönes")

(in "Einfach mal was Schönes") Jördis Triebel (in "In einem Land, das es nicht mehr gibt")

Schauspieler National:

Florian David Fitz (in "Oskars Kleid")

(in "Oskars Kleid") Felix Kammerer (in "Im Westen nichts Neues")

(in "Im Westen nichts Neues") Elyas M'Barek (in "Tausend Zeilen")

In diesem Jahr gibt es auch einen Publikumspreis. Bis zum 16. November kann online, per Telefon oder SMS über die "Erfolgreichste Künstlerin des Jahres" abgestimmt werden. Das Ergebnis wird dann bei der Preisverleihung am Donnerstag bekannt gegeben.

Erfolgreichste Künstlerin des Jahres:

Ayliva

Badmómzjay

Nina Chuba

Leony

Bambi-Verleihung 2023 live im Fernsehen

Die Bambi-Verleihung wird live im Fernsehen und online übertragen. Sat.1 und Joyn zeigen die Gala an 20.15 Uhr.