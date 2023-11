Bambi-Verleihung 2023: Termin und Übertragung im TV oder Stream

Der Bambi wird 2023 zum 75. Mal verliehen und Sat.1 überträgt das Event live. Hier finden Sie Infos rund um die Übertragung und Wiederholung im TV und Stream.

Die deutsche Auszeichnung "Bambi" in den Bereichen Film, Musik, Fernsehen und Sport wurde zum ersten Mal 1948 übergeben. Seither wird der Medienpreis jährlich von der Hubert Burda Media verliehen. Auch in diesem Jahr ist es soweit: Die Bambi-Verleihung 2023 steht an. Obwohl in den vergangenen Jahren das Award-Spektakel wegen COVID-19 abgesagt werden musste, kehrt der Bambi 2023 zurück. Dabei werden Preise in verschiedenen Kategorien vergeben. Preisträger werden von einer Jury ausgewählt, die die jeweiligen Kategorien repräsentiert. Nicht nur nationale Künstler und Persönlichkeiten werden mit dem Preis geehrt, sondern auch internationale Stars und Sternchen können für ihren Beitrag zur Unterhaltungs- und Kulturindustrie belohnt werden.

Neben der Preisverleihung findet auch die Wohltätigkeitsveranstaltung "Tribute to Bambi" im JW Marriott Hotel Berlin zugunsten der Stiftung Tribute to Bambi statt. Sinn und Zweck des Wohltätigkeitsereignisses ist, die Aufmerksamkeit auf die schwierige Lage benachteiligter Kinder zu lenken. Das Charity-Dinner wird veranstaltet, um gemeinsam Spenden für Kinder in Not zu sammeln. Die Veranstaltung findet am 19. Oktober statt. Vorher gibt es jedoch die Bambi-Preisverleihung live im TV und Stream zu sehen. Wann und wo können Sie das Event live verfolgen? Gibt es neben der TV-Ausstrahlung auch Optionen für den Stream?

Informationen rund um die live Übertragung im TV, sowie Ihre Optionen zum Streamen, aber auch mögliche Wiederholungen der Sendung finden Sie hier in unserem Artikel.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: ProSieben

Bambi-Verleihung 2023: Termin der Award-Show

In den drei vorherigen Jahren wurde die Verleihung unter anderem wegen der COVID-19-Pandemie abgesagt, doch 2023 ist Bambi mit der 75. Preisverleihung zurück. Die Bambi-Preisverleihung findet 2023 am 16. November in München in den Bavaria Studios statt.

TV-Übertragung und Stream von der Bambi-Verleihung 2023

Bis 2019 wurde die Bambi-Preisverleihung durch die ARD übertragen, doch im Jahr 2023 findet die Übertragung am 16. November um 20.15 Uhr in SAT.1 statt. Die ARD übertrug die Preisverleihung über einen Zeitraum von 20 Jahren, von 1996 bis 2019, doch nachdem der Vertrag ausgelaufen war, entschied sich die ARD dagegen, ihn zu verlängern. Neben der Übertragung auf Sat.1 haben Sie außerdem die Option, die Preisverleihung im Stream auf Joyn zu schauen. Für den Preis von 6,99 € im Monat können Sie auf alle Inhalte des Streamingdienstes Joyn zugreifen. Weitere Informationen zu den Preisen und Inhalten der verschiedenen Pakete finden Sie auf der Website des Anbieters.

Wiederholung von der Bambi-Verleihung 2023

Ein Termin für eine Wiederholung der Bambi-Preisverleihung ist noch nicht bekannt gegeben worden. Sobald weitere Informationen zu Sendeterminen von Wiederholungen vom Sender Sat.1 angekündigt werden, finden Sie diese hier in unserem Artikel.

Nominierungen für den Publikumsbambi 2023

Wie jedes Jahr gibt es auch 2023 einen Publikumsbambi. Hier können die Zuschauer und Zuschauerinnen für ihre Lieblingsstars abstimmen. Seit dem 28. Oktober 2023 ist die Abstimmung geöffnet. Das Publikum kann noch bis zum 16. November entweder online, am Telefon oder per SMS abstimmen. Das Ergebnis gibt es dann bei der offiziellen Preisverleihung ebenfalls am 16. November 2023. Hier finden Sie eine Überblick über die nominierten Stars:

Ayliva : Die 25-Jährige aus dem Ruhrpott mit türkischen Wurzeln katapultierte sich mit 40 Millionen Streams zum meistgestreamten weiblichen Act innerhalb einer Woche.

: Die 25-Jährige aus dem Ruhrpott mit türkischen Wurzeln katapultierte sich mit 40 Millionen Streams zum meistgestreamten weiblichen Act innerhalb einer Woche. Badmómzjay : Bereits mit 18 Jahren schaffte es Badmómzjay an die Spitze der Single-Charts.

: Bereits mit 18 Jahren schaffte es Badmómzjay an die Spitze der Single-Charts. Nina Chuba : Vier Wochen lang stand Nina Chuba mit ihrer Single " Wildberry Lillet " auf Platz 1 der deutschen Single-Charts. Über 200 Millionen Mal wurde allein dieser Song gestreamt.

: Vier Wochen lang stand mit ihrer Single " " auf Platz 1 der deutschen Single-Charts. Über 200 Millionen Mal wurde allein dieser Song gestreamt. Leony: Ihre Single „Remedy“ wurde in Deutschland schnell zum Millionen-Erfolg. Der gebürtigen Bayerin wurde Musik bereits in die Wiege gelegt.

Nominierungen in der Kategorie "Film National"

In der Kategorie "Film National" wurden drei Filme für den Bambi 2023 nominiert. Hier finden Sie die nominierten Filme auf einen Blick:

"Einfach mal was Schönes" : In dem Film von Karoline Herfurth geht es um die Moderatorin Karla, die kurz vor ihrem 40. Geburtstag beschließt alleine ein Kind zu bekommen.

: In dem Film von geht es um die Moderatorin Karla, die kurz vor ihrem 40. Geburtstag beschließt alleine ein Kind zu bekommen. "Oskars Kleid" : Dieser Film machte bereits mit der Veröffentlichung Schlagzeilen in den deutschen Medien. Es geht um den kleinen Oskar, der sich als Mädchen fühlt. Die Regie wurde von Huseyin Tabak geführt.

: Dieser Film machte bereits mit der Veröffentlichung Schlagzeilen in den deutschen Medien. Es geht um den kleinen Oskar, der sich als Mädchen fühlt. Die Regie wurde von Huseyin geführt. "Tausend Zeilen": Im Film von Michael Herbig wird der Journalismus Skandal rund um Claas Relotius auf eine humorvolle Weise aufgearbeitet.

Nominierungen in der Kategorie "Schauspielerin National"

Ebenfalls drei Nominierungen gibt es in der Kategorie "Schauspielerin National":

Janette Hain : Für ihre Rolle in der Serie "Luden- Könige der Reeperbahn " wurde sie als "Schauspielerin National" nominiert. In der Serie nimmt sie die Rolle der Prostituierten Jutta ein.

: Für ihre Rolle in der Serie "Luden- Könige der " wurde sie als "Schauspielerin National" nominiert. In der Serie nimmt sie die Rolle der Prostituierten Jutta ein. Karoline Herfurth : In dem Film "Einfach mal was Schönes" führt sie nicht nur Regie sondern spielt auch die Hauptrolle Karla.

: In dem Film "Einfach mal was Schönes" führt sie nicht nur Regie sondern spielt auch die Hauptrolle Karla. Jördis Triebel : Sie wurde für ihre Rolle als DDR-Fabrikarbeiterin in dem Film "In einem Land, das es nicht mehr gibt" nominiert.

Nominierungen in der Kategorie "Schauspieler National"

Diese drei Schauspieler wurden in der Kategorie "Schauspieler National" nominiert: