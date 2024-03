Mehr als 40 Menschen sterben bei Brand in Einkaufszentrum in Bangladesch

Bei einem Brand in einem Einkaufszentrum in Bangladesch sind am Donnerstagabend mehr als 40 Menschen ums Leben gekommen. Weitere befinden sich in einem kritischen Zustand.

In einem Einkaufszentrum in Dhaka, der Hauptstadt Bangladeschs, ist am Donnerstagabend ein Feuer ausgebrochen. Wie die New York Times berichtet, sind mindestens 46 Menschen ums Leben gekommen, mindestens 75 weitere weitere wurden laut Feuerwehr verletzt. Mehrere von ihnen befinden sich in einem kritischen Zustand. Unter den Toten sind laut dem Sender BBC auch Kinder. Die Todesfälle wurden durch Kohlenmonoxidvergiftungen verursacht, nachdem mehrere Menschen in einem geschlossenen Raum feststeckten, so der Gesundheitsminister des Landes, Samanta Lal Sen.

Menschen bei Brand in Einkaufszentrum im Bangladesch eingeschlossen

Der Brand war gegen 21.50 Uhr in der zweiten Etage des Einkaufszentrums ausgebrochen. Er breitete sich nach Angaben der Feuerwehr schnell auf das ganze siebenstöckige Gebäude aus. Die Einsatzkräfte brauchten zwei Stunden, um die Flammen zu löschen.

Zeugen sagten laut der New York Times, dass das Einkaufszentrum nur eine Treppe und einen Aufzug, aber keinen Notausgang habe. Einige Menschen, die in dem Gebäude eingeschlossen waren, seien aus höheren Stockwerken gesprungen.

Feuer in Einkaufszentrum im Bangladesch: Ursache noch unklar

Im dem Einkaufszentrum gebe es auch mehrere Restaurants. Laut der Feuerwehr befänden sich in den meisten Gasflaschen, sagte ein Feuerwehrmann den Medien. Dadurch hätte sich der Brand so schnell ausbreiten können. Bislang ist unklar, wie das Feuer entstanden war. Es könnte von einem Gasleck oder einem Herd ausgegangen sein, vermutet der Chef der Feuerwehr und des Zivilschutzes von Bangladesch, Brigadegeneral Main Uddin, nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP.

Immer wieder kommt es in Bangladesch zu Bränden in Wohnhäusern oder Gewerbegebäuden. Oft werden die Sicherheitsvorschriften nicht eingehalten. 2013 stürzte eine achtstöckige Bekleidungsfabrik ein, mehr als 1100 Menschen kamen dabei ums Leben. Bei einem Fabrikbrand im Jahr 2021 starben in der Stadt Narayanganj mehr als 50 Menschen.