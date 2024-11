Unicredit will Banco BPM für 10 Milliarden Euro übernehmen

Die italienische Großbank Unicredit will die heimische Konkurrentin Banco BPM im Zuge eines etwa 10 Milliarden Euro teuren Aktientausches übernehmen. Die auch an der Frankfurter Commerzbank interessierte Unicredit teilte in Mailand mit, den BPM-Aktionären 0,175 eigene Aktien je Banco-BPM-Anteil zu bieten. Das Umtauschverhältnis entspreche einem Angebotswert von etwa 6,67 Euro pro Aktie, was einen Aufschlag auf den Schlusskurs der BPM-Aktie von Freitag von rund 0,5 Prozent bedeuten würde.

Bei derzeit etwas mehr als 1,5 Milliarden Banco-BPM-Aktien wären dies rund 265 Millionen Unicredit-Anteile. Die Unciredit müsste dafür ihr Kapital um rund 16 Prozent erhöhen. Die Banco-BPM wird derzeit mit etwas mehr als 10 Milliarden Euro bewertet; die Unicredit kommt auf rund 62 Milliarden Euro.

Die italienische Großbank hatte sich zuletzt etwas mehr als ein Fünftel an der Commerzbank gesichert und ist an einer Übernahme der deutschen Konkurrentin interessiert. Die Commerzbank ist an der Börse derzeit rund 18 Milliarden Euro wert.