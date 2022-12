Bestseller-Autorin Barbara Noack ist tot

Mit dem Roman "Der Bastian" hatte Barbara Noack einen Bestseller geschrieben. Nun ist die Autorin im Alter von 98 Jahren gestorben.

Barbara Noack ist tot. Die Bestseller-Autorin starb am Dienstag in München, wie ihr Verlag Langen Müller am Mittwoch der dpa mitteilte. Sie wurde 98 Jahre alt. Die deutsche Schriftstellerin war unter anderem für ihren Roman "Der Bastian" bekannt geworden. Der Bestseller wurde im Jahr 1974 veröffentlicht.

Noack wurde am 28. September 1924 in Berlin geboren. Ihr Studium der Anglistik musste sie abbrechen, da sie zur Arbeit in einer Munitionsfabrik verpflichtet wurde. Nach dem Zweiten Weltkrieg arbeitete sie als Journalistin und Illustratorin. Nebenbei schrieb sie Unterhaltungsromane. Der Durchbruch kam 1955 mit ihrem Buch "Die Zürcher Verlobung". In den 1970er Jahren schrieb sie das Drehbuch für die ZDF-Serie "Der Bastian", das sie später zu einem Roman verarbeitete.

Noack lebte zuletzt am Starnberger See.