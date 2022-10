Staffel 2 von "Barbaren": Alles rund um Start, Schauspieler, Drehort und Handlung

Die deutsche Netflix-Serie "Barbaren" bekommt eine Staffel 2. Hier erfahren Sie alles rund um Start, Besetzung, Drehort und Handlung. Am Schluss liefern wir Ihnen den offiziellen Trailer.

Dass die deutsche Serie "Barbaren" mit Staffel 2 zurückkehrt, stand schnell fest. Die erste Staffel kam zwar nicht bei allen Kritikern gut an, war aber bei den Zuschauern beliebt. Und so wird die Geschichte von Arminius, Thusnelda, Folkwin und den anderen Germanen fortgesetzt.

Wann ist der Start? Welche Schauspieler kehren zurück? Wie sieht die Handlung aus? Einen Teaser können wir Ihnen ebenfalls anbieten: Er wurde pünktlich zur Geekend Week 2022 veröffentlicht - einem virtuellen Event zu den Themen Action, Fantasy, Gaming, Animation und dergleichen schöner Dinge mehr. Dieser Artikel wird regelmäßig mit neuen Informationen aktualisiert.

Start: Wann erscheint Staffel 2 von "Barbaren" auf Netflix?

Angekündigt wurde die 2. Staffel von "Barbaren" bereits im November 2020 - zweieinhalb Wochen nach dem Start der ersten Staffel.

Der Drehstart wurde im September 2021 von Netflix bestätigt. Nun ist der Starttermin bekannt: Staffel 2 von "Barbaren" wird am 21. Oktober 2022 auf Netflix erscheinen - und das nicht nur in Deutschland, sondern weltweit.

Wie viele Folgen hat die 2. Staffel von "Barbaren"?

Laut Netflix soll Staffel 2 von "Barbaren" insgesamt sechs Folgen umfassen, die jeweils eine Länge von etwa 45 Minuten haben. Die Titel der Episoden sind noch nicht bekannt. Hier erhalten Sie eine Übersicht:

"Barbaren", Staffel 2: Wie ist die Handlung?

Die schreckliche Varusschlacht im Teutoburger Wald ist schon ein Jahr her. Jetzt kommen die Truppen des Römisches Reiches zurück nach Germanien - und sie sind stärker als je zuvor. Aufgrund dessen kommt es dazu, dass Ari wieder mit seiner römischen Vergangenheit konfrontiert wird. Ari ist der Sohn des cheruskischen Fürsten Segimer. Als Kind hat man ihn als Pfand nach Rom entsendet, wo er von Publius Quinctilius Varus als Arminius großgezogen wurde.

Alleine war er damals allerdings nicht. Sein Bruder wuchs ebenfalls mit ihm in Rom auf. Später schlug sich Ari dann aber auf die Seite der Germanen. Jetzt trifft Ari erneut auf seinen Bruder Flavus, der aber immernoch für die Römer kämpft. Damit möchte Flavus seinen Bruder Ari unter anderem für den Verrat am Römischen Reich bestrafen.

Um sich noch einmal gegen die römischen Streitkräfte zur Wehr setzen zu können, müssen Ari und Thusnelda die einzelnen germanischen Stämme aufsuchen. Ohne diese haben sie im Kampf gegen die Römer keine Chance. Zeitgleich gerät Folkwin in große Gefahr, da er die Götter auf unkluge Art und Weise herausfordert.

Drehort der 2. Staffel von "Barbaren"

Die Handlung der deutschen Serie spielt zwar im Teutoburger Wald und damit in Deutschland, Drehort der ersten Staffel war allerdings Budapest. Nach Angaben von Netflix wird Staffel 2 in Krakau und Umgebung gedreht. Der Streamingdienst hat die Produktionsfirma Gaumont damit beauftragt, die Story rund um die geschichtsträchtige Schlacht weiterzuspinnen.

Schauspieler der Serie "Barbaren": Wer sind die Darsteller im Cast?

In der ersten Staffel gab es so einige Serientode, die Hauptrollen werden aber auch in der 2. Staffel zurückkehren. Das sind die Schauspieler und Rollen, die bereits zu "Barbaren" - Staffel 2 bekanntgegeben wurden:

Jeanne Goursaud als Thusnelda

als Laurence Rupp als Arminius / Ari

David Schütter als Folkwin Wolfspeer

Bernhard Schütz als Segestes

als Segestes Daniel Donskoy als Flavus

In weiteren Rollen sind die Darsteller Murathan Muslu, Cynthia Micas, Katharina Heyer, Giovanni Carta und Alessandro Fella zu sehen.

Zum Stab von "Barbaren" - Staffel 2 gehören unter anderem:

Regie: Stefan Ruzowitzky (Folgen 1-3), Lennart Ruff (Folgen 4-6)

(Folgen 1-3), (Folgen 4-6) Produzent: Andreas Bareiss

Executive Producer: Sabine de Mardt, Rainer Marquass, Lennart Ruff , Stefan Ruzowitzky , Jake Coburn

, , Kostümbild: Esther Walz

Kamera : Artur Reinhart , Jacek Podgórski

: , Jacek Podgórski Musik: Volker Bertelmann

Set Design: Grzegorz Piatkowski

"Barbaren" - Staffel 2: Der offizielle Trailer

Ende September hat Netflix einen neuen Trailer zur zweiten Staffel von "Barbaren" veröffentlicht. Hier können Sie ihn ansehen:

