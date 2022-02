Staffel 2 von "Barbaren": Das ist bekannt zu Start, Schauspieler, Drehort und Handlung

Die deutsche Netflix-Serie "Barbaren" bekommt eine Staffel 2. Hier fassen wir zusammen, was zu Start, Besetzung, Drehort und Handlung bekannt ist.

Dass die deutsche Serie "Barbaren" mit Staffel 2 zurückkehrt, stand schnell fest. Die erste Staffel kam zwar nicht bei allen Kritikern gut an, war aber bei den Zuschauern beliebt. Und so wird die Geschichte von Arminius, Thusnelda, Folkwin und den anderen Germanen fortgesetzt.

Wann ist mit dem Start zu rechnen? Welche Schauspieler kehren zurück? Und wie könnte die Handlung aussehen? Hier erfahren Sie, was schon bekannt ist - auch zum Drehort. Dieser Artikel wird regelmäßig mit neuen Informationen aktualisiert.

Start: Wann erscheint Staffel 2 von "Barbaren" auf Netflix?

Angekündigt wurde die 2. Staffel von "Barbaren" bereits am 10. November 2020 - zweieinhalb Wochen nach dem Start der ersten Staffel. Netflix verbreitete das unter anderem über Twitter:

Der Drehstart wurde im September 2021 von Netflix bestätigt. Angaben zum Start gibt es noch nicht. Es ist damit unklar, ob die neuen Folgen 2022 erscheinen oder die Produktion doch länger dauert.

Wie viele Folgen hat die 2. Staffel von "Barbaren"?

Laut Netflix soll Staffel 2 von "Barbaren" insgesamt sechs Folgen umfassen, die jeweils eine Länge von etwa 45 Minuten haben. Die Titel der Episoden sind noch nicht bekannt.

"Barbaren", Staffel 2: Wie könnte die Handlung aussehen?

Die erste Staffel hat die Geschichte der Varusschlacht im Teutoburger Wald erzählt. Dabei vermischte sie historische Überlieferungen mit Fiktion. So haben Arminius und Thusnelda tatsächlich gelebt und waren verheiratet. Folkwin hingegen wurde für die Serie erfunden.

Historische Angaben über Thusnelda sind nur vom römischen Historiker Tacitus überliefert und nicht überprüfbar. Demnach wurde die schwangere Germanin von ihrem Vater Segestes entführt, der den Römern nahestand. Er ließ sie in der Stadt Ravenna gefangenhalten, wo sie ihren und Arminius' Sohn Thumelicus zur Welt brachte.

Es ist davon auszugehen, dass Staffel 2 von "Barbaren" diese Geschichte als Grundlage nimmt und mit erfundenen Handlungssträngen verwebt. Am Ende der ersten Staffel wurde schließlich enthüllt, dass Thusnelda von Folkwin schwanger ist. Das wird wohl für reichlich Konfliktstoff sorgen, da Folkwin mittlerweile nicht nur mit Arminius verfeindet ist - er hatte den Göttern auch versprochen, sein Erstgeborenes zu opfern.

Drehort in der 2. Staffel von "Barbaren"

Die Handlung der deutschen Serie spielt zwar im Teutoburger Wald und damit in Deutschland, Drehort der ersten Staffel war allerdings Budapest. Nach Angaben von Netflix wird Staffel 2 in Krakau und Umgebung gedreht.

Schauspieler der Serie "Barbaren": Darsteller in der Besetzung

In der ersten Staffel gab es so einige Serientode, die Hauptrollen werden aber auch in der 2. Staffel zurückkehren. Das sind die wichtigsten Schauspieler und Rollen:

Jeanne Goursaud als Thusnelda

als Laurence Rupp als Arminius / Ari

David Schütter als Folkwin Wolfspeer

Bernhard Schütz als Segestes

In weiteren Rollen sind die Darsteller Daniel Donskoy, Murathan Muslu, Cynthia Micas, Katharina Heyer, Giovanni Carta und Alessandro Fella zu sehen. (sge)

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.