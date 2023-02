Staffel 3 von "Barbaren" auf Netflix: Was ist zu Start, Handlung und Besetzung bekannt?

Kommt Staffel 3 von "Barbaren" auf Netflix? Wir verraten Ihnen alle Infos, die bislang zu Start, Handlung und Besetzung bekannt sind.

Mit "Barbaren" veröffentlichte Netflix 2020 eine neue Serie, die seither große Erfolge feiern konnte. Die Historienserie handelt von dem Kampf zwischen den germanischen Stämmen und der römischen Armee im Jahr 9 nach Christus sowie den drei Protagonisten und Kindheitsfreunden Ari, Folkwin und Thusnelda. In historischen Schlachten wird über das Schicksal der drei Freunde entschieden.

Ende Oktober 2020 ist Staffel 1 von "Barbaren" an den Start gegangen. Im Herbst zwei Jahre später wurde Staffel 2 der Netflix-Serie veröffentlicht. Nun stellt sich die Frage, wie es mit Ari, Folkwin und Thusnelda weitergeht.

Wird "Barbaren" mit Staffel 3 fortgesetzt? Wann geht die neuen Folgen bei Netflix an den Start? Um was dreht sich die Handlung in Staffel 3? Welche Schauspieler sind in der Besetzung dabei? Hier in diesem Artikel zeigen wir Ihnen, welche Infos bislang zu Staffel 3 von "Barbaren" bekannt sind.

"Barbaren" auf Netflix: Was ist zum Start von Staffel 3 bekannt?

Zum aktuellen Zeitpunkt hat Netflix noch keine näheren Angaben zu einer möglichen Fortsetzung von "Barbaren" gemacht. Ob und wann Staffel 3 der Historienserie erscheint, steht daher zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht fest. Da Staffel 2 allerdings mit einem großen Schock endet und noch einige Fragen ungeklärt sind, ist eine Fortsetzung in Form von Staffel 3 sehr wahrscheinlich. Zudem konnte die Serie mit vielen Streaming-Abrufen punkten, wodurch einer Fortführung für Netflix nichts im Wege stehen sollte.

Da Staffel 1 im Oktober 2020, und Staffel 2 ebenfalls im Oktober 2022 veröffentlicht wurde liegt die Vermutung nahe, dass sich das Produktionsteam wieder zwei Jahre für die neuen Folgen Zeit nimmt und Staffel 3 von "Barbaren" somit im Herbst 2024 erscheint. Sobald uns nähere Informationen zum Start von Staffel 3 vorliegen, werden wir Sie hier in diesem Artikel darüber informieren.

Handlung in Staffel 3 von "Barbaren": Wie geht es weiter?

In Staffel 2 der Historienserie gilt Markomannenkönig Marbod als die mit mysteriöseste Figur. Er täuscht Ari und unterstützt zudem noch die Römer bei ihrer Gefangennahme. In seinem Handeln und dem damit verbundenen Ausbau der Handelsbeziehungen mit seinen eigentlichen Feinden sieht er die Chance, weiteren kriegerischen Streitigkeiten aus dem Weg gehen zu können.

Während des Angriffs der Römer auf die germanischen Völker wird allerdings Marbods Frau Odarike getötet. Daraufhin ändert der Markomannenkönig seine Meinung und er beschließt ebenfalls Tiberius’ Armee anzugreifen. Aber auch hier erfährt Marbod großes Leid: Aris Bruder Flavus, der früher sein Geliebter war, stirbt im Kampf, nachdem er Marbod vor dem Tod bewahren konnte.

Wird der König der Markomannen in Staffel 3 seine Trauer bewältigen können? Immerhin hat er nicht nur seine Frau, sondern auch seine frühere große Liebe Flavus verloren. Bis zu den tragischen Ereignissen war Marbods Verhalten meist unberechenbar. Daher könnte es in Staffel 3 soweit kommen, dass er Ari für sein Leid mitverantwortlich macht und sich darauffolgend wieder gegen den Cheruskerfürsten erhebt. Die Entwicklung des Markomannenkönig Marbod könnte zu den spannendsten Szenen in Staffel 3 von "Barbaren" zählen.

Neben den Ereignissen rund um Marmod stellt sich in Staffel 3 zusätzlich die Frage, wie es Thusnelda während ihres Zwangsaufenthalt bei den Römern ergeht und ob Ari sein Versprechen gegenüber Folkwin halten wird.

Cast in Staffel 3 von "Barbaren": Schauspieler in der Besetzung

Von ein paar Charakteren mussten wir uns in Staffel 2 von "Barbaren" verabschieden. Die folgenden Schauspieler dürften aber auch in Staffel 3 von "Barbaren" auf Netflix zu sehen sein: