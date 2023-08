iPhone 15 im Barbie-Look: Wie sieht die Barbiecore-Collection aus?

"Barbie" ist der Kino-Hit des Sommers und hat jetzt auch die Barbiecore-Collection von Caviar für das iPhone 15 inspiriert. Wie das Design aussieht, wann es kommt und wie viel es kostet, lesen Sie hier.

Der Film "Barbie" ist in den Kinos derzeit der absolute Kassenhit. Laut Statista führte der Film die Kino-Charts in Deutschland vom 7. bis 13. August erneut an, spielte 4,04 Millionen Euro ein und lockte 413.900 Besucherinnen und Besucher in die deutschen Kinos. Der Hype um die Barbie-Puppe von Mattel scheint sich nun auch auf das kommende iPhone 15 auszuwirken.

Der Smartphone-Veredler Caviar hat eine Barbiecore-Collection für das neue Apple-Smartphone, die Apple Watch 9 sowie das bereits erschienene Samsung Galaxy Z Flip 5 angekündigt. Einer Pressemitteilung zufolge hat Caviar sich für die Sonderedition von der "Barbie-Ästhetik" inspirieren lass und will die Mobilgeräte mit Rubinen, weißen Diamanten, fuchsiafarbenem Leder und Roségold in "atemberaubende Kunstwerke" verwandeln.

Apple und Samsung in der Barbiecore-Collection: Wie sieht das Design aus?

Das neue iPhone 15 ist in der Barbiecore-Collection sowohl in der Pro als auch in der Max-Version verfügbar. Laut Caviar ist der Rahmen um die Kamera, die Ränder, ein Anhänger mit dem Caviar-Logo und ein kleiner Barbie-Stiletto am unteren Rand des iPhone-Rückens mit 24 Karat Roségold veredelt. Die Kamerainsel auf der Rückseite ist zudem mit 84 Swarovski-Kristallen versehen.

Das Samsung Galaxy Z Flip 5 ist auf der unteren Hälfte ebenfalls in 24 Karat Roségold getaucht und der obere Teil der Rückseite wurde mit einem Barbie-Schriftzug versehen. 49 Rubine sind rund um die vergoldete Hälfte angebracht und sollen den Stiletto, der auf der Smartphone-Rückseite eingraviert ist, veredeln. Zudem verziert ein rosafarbener Bommel aus Kunstfell die Rückseite des Samsung Galaxy Z Flip 5 - er soll die Darstellung des "Bommel-Stilettos" aus dem Barbie-Film vollenden.

Das Gehäuse der Apple Watch 9 ist laut Caviar aus 316L-Edelstahl mit Roségold PVD-Beschichtung gefertigt. Die Stifte an der Seite sind aus legiertem Stahl mit Chromanteil und ebenfalls in Roségold gefertigt. Das Armband besteht aus texturiertem rosa Gummi.

Übrigens ist die neue Barbiecore-Collection von Caviar streng limitiert. Wie netzwelt.de berichtet und auch auf der Caviar-Bestellseite zu sehen ist, wird es von jedem Modell aus der Kollektion nur 99 Exemplare zu kaufen geben.

iPhone und Co. im Barbie-Look: Wie teuer ist die Veredelung?

Roségold, Kristalle und Rubine machen die veredelten Mobilgeräte in der Barbiecore-Collection nicht gerade günstig. Lieferkosten fallen laut netzwelt.de dafür aber keine an.

Das sind die aktuellen Preisangaben auf der Caviar-Bestellseite: